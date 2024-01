Nadal, calificat în sferturi la Brisbane

Eliminat timp de aproape un an din circuit din cauza unei probleme la șold care a necesitat o intervenție chirurgicală, Nadal, de 22 de ori campion de Grand Slam, l-a învins pe Kubler în 83 de minute pentru a-și asigura locul în optimi.

Nadal, actualmente pe locul 672 mondial, a reușit un start impresionant, având un avans de 5-0 înainte ca Kubler să se dezmeticească, în Pat Rafter Arena.

Australianul și-a păstrat serviciul în game-ul al șaselea și a amenințat cu break-ul în următorul, dar Nadal a revenit de la 40-0 și a închis setul inaugural.

Cu Kubler afectat de o problemă la cotul drept, Nadal a făcut break în primul game al setului al doilea și din nou în al șaptelea, înainte de a servi pentru a închide meciul.

"Cred că am început meciul foarte bine", a declarat Nadal, ale cărui lovituri impresionante au inclus un smash spectaculos cu reverul. Spaniolul îl va înfrunta în turul următor pe australianul Jordan Thompson.

"Am văzut videoclipuri cu Jason înainte de meci și am văzut că joacă foarte solid de pe linia de fund, așa că am intrat pe teren și am încercat să fiu agresiv cu loviturile mele de pe linia de fund".

"Două victorii după ce am stat mult timp în afara circuitului profesionist este ceva care mă face să mă simt bine", a adăugat spaniolul, citat de Reuters, referindu-se și la victoria de marți împotriva austriacului Dominic Thiem, fostul număr trei mondial.

