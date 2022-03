Nadal explică de ce a ales să nu participe la Miami Open

Tenismanul în vârstă de 36 de ani a declarat că a vrut să îi ofere corpului său o pauză înainte de sezonul de zgură, recunoscând că o tranziție rapidă de la hardcourt la zgură ar fi fost „periculoasă".

„Nu am jucat la Miami în ultimii doi ani. Am aproape 36 de ani. Am jucat mult mai mult decât mă așteptam la începutul sezonului", a declarat cel care a fost de cinci ori vicecampion la Miami Open.

„Pentru corpul meu, nu este bine să am tranziții rapide de la suprafețe diferite. De la zgură la hard sau de la hard la zgură. Dacă voi juca la Miami, nu voi avea timp să mă odihnesc și nici timp să fac o tranziție rapidă la zgură.

Trebuie să forțez de la început foarte tare, așa că este periculos pentru piciorul meu, pentru genunchi. Trebuie să fac această tranziție pas cu pas. Nu pot face schimbări drastice, așa cum am făcut în trecut, așa că de aceea am decis să mă opresc după Indian Wells și să am, cam trei săptămâni înainte de începerea sezonului pe zgură pentru mine."

Câștigătorul de 21 de Grand Slam-uri a fost într-o formă impecabilă în acest sezon, începând anul cu un record de 17-0 fără înfrângere pentru prima dată în cariera sa. După ce și-a început sezonul cu un titlu la Melbourne Summer Set, spaniolul a continuat ridicând trofeul la Australian Open, înainte de a merge la Acapulco, pentru Openul Mexicului, pe care l-a câștigat de asemenea.

La Indian Wells a ajuns până în optimile de finală, unde îl va întâlni miercuri seara pe favoritul gazdelor, americanul Reilly Opelka.

(sursa: Mediafax)