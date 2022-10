Patinaj artistic: Un tânăr de 17 ani face istorie

Concurând la Skate America, tânprul și-a asigurat medalia de aur, devenind cel mai tânăr campion masculin din istoria evenimentului.

Malinin este primul care a realizat un cvadruplu axel în competiție luna trecută, în timpul US International Figure Skating Classic, un eveniment de nivel inferior.

Chiar și unele dintre cele mai titrate vedete ale sportului nu au reușit să execute un cvadruplu axel pentru că acesta presupune patru rotații și jumătate în aer, pornind de la o decolare cu fața spre înainte și ajungând la o aterizare cu spatele. Timp de 44 de ani, saltul a fost blocat la triplu.

Atunci când Malinin - campion mondial de juniori - a reușit o săritură, a marcat un moment remarcabil în istoria patinajului artistic.

"Am fost în stare de șoc, nu știam că tocmai am făcut asta!", a adăugat el. "Sunt impresionat de mine însumi că am reușit să fac asta. Chiar și acum, încă nu-mi găsesc cuvintele. Nu știu ce să spun despre asta. Nu știam că pot face asta".

(sursa: Mediafax)