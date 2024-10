Rafael Nadal şi-a anunţat retragerea din tenisul profesionist

Deţinător a 22 de titluri de Grand Slam, Rafael Nadal a anunțat vestea într-un mesaj video postat pe X.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

„Bună ziua tuturor. Sunt aici pentru a vă anunța că mă retrag din tenisul profesionist”, a spus sportivul în mesaj.

„Au fost ani dificili, în special ultimii doi. Nu am fost în stare să joc fără limitări. Este o decizie grea, care mi-a luat timp să o iau, dar în această viață totul are un început și un sfârșit. Cred că este momentul potrivit pentru a pune capăt unei cariere care a fost lungă și mult mai de succes decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Sunt foarte încântat că ultimul meu turneu va fi finala Cupei Davis, reprezentând țara mea. Este o închidere a cercului, deoarece unul dintre primele mele triumfuri profesionale a fost finala de la Sevilla din 2004. Mă simt foarte norocos pentru toate lucrurile pe care le-am trăit. Vreau să mulțumesc întregii industrii a tenisului, colegilor mei jucători, marilor mei rivali. Am petrecut multe ore cu ei și am trăit multe momente pe care le voi ține minte toată viața”, a încheiat Nadal.

Cariera lui Rafael Nadal

Rafael Nadal este unul dintre cei mai buni jucători de tenis, cunoscut în special pentru dominarea sa pe zgură. Născut în 1986 în Manacor, Spania, Nadal a început să joace tenis de la o vârstă fragedă și a atras atenția lumii tenisului încă din adolescență. La doar 19 ani, a câștigat primul său titlu de Grand Slam la Roland Garros în 2005, devenind cel mai tânăr campion de la acest turneu din ultimele decenii. Stilul său de joc intens, bazat pe lovituri cu mult topspin și o mobilitate incredibilă, l-a ajutat să devină aproape invincibil pe suprafața sa preferată, zgura, scrie observatornews.ro

Cariera lui Nadal este definită de rivalitatea cu alți mari jucători ai erei sale, în special Roger Federer și Novak Djokovic, cu care a avut dueluri epice. De-a lungul anilor, Nadal a câștigat 22 de titluri de Grand Slam, dintre care 14 la Roland Garros, stabilind un record istoric care poate fi greu de egalat. Deși inițial era considerat un specialist pe zgură, Nadal și-a perfecționat jocul și pe alte suprafețe, reușind să câștige titluri la Wimbledon, US Open și Australian Open, demonstrând că este un jucător complet.

Dincolo de performanțele sportive, Nadal este cunoscut și pentru fair-play-ul pe teren, devenind un model pentru tinerii jucători și un ambasador al sportului. A creat și Fundația Rafael Nadal, prin care sprijină educația și sportul pentru copii din medii defavorizate. Cariera sa impresionantă și longevitatea sa pe teren l-au consacrat drept unul dintre cei mai respectați și admirați sportivi din istorie.