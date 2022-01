Simona Halep despre sezonul 2022: „Îmi doresc să revin în Top 10”

Simona Halep își abordează cariera dintr-o perspectivă mai relaxată în ultima vreme. Dar asta nu înseamnă că motivația ei e mai puțin putermică. WTA Insider a realizat un interviu cu fostul număr 1 mondial, al cărei scop este revenirea în top 10 în acest sezon.

După ce a suferit o accidentare la coapsă, la Roma, accidentare care nu i-a permis să participe la Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice, dubla campioană de Grand Slam a ieșit anul trecut din Top 10 după 373 de săptămâni consecutive, a opta cea mai bună performanță din istoria circuitului.

"La antrenamente sunt foarte bună", a declarat Halep reporterilor, înainte de primul meci al turneului de vară australiană de la Melbourne, unde este cap de serie nr. 2.

„Câștig câteva seturi. Mă antrenez mai mult decât de obicei. Pot să stau două ore pe zi pe teren, ceea ce nu era ușor în trecut.

Văd tenisul diferit în această etapă a vieții mele și este mai multă bucurie, așa că sunt mai relaxată. Nu pun presiune pe mine, așa că voi încerca să păstrez acest lucru în timpul meciurilor, ceea ce nu este ușor, dar sunt aici doar pentru a da ce am mai bun, așa că vom vedea."

În interviul realizat de WTA Insider la Melbourne, Halep a discutat despre obiectivele sale pentru 2022 și despre sursa motivației sale în acest moment, în care consideră că intră într-o nouă etapă a carierei sale.

WTA Insider: „Cum definești succesul pentru tine în 2022?”

Halep: „Îmi doresc să revin în Top 10. Acesta este obiectivul principal și acesta este de fapt singurul obiectiv. Dar tot ceea ce vine împreună cu el este un bonus și vom vedea. Dar obiectivul principal este să mă întorc în Top 10.”

WTA Insider: „Te-ai căsătorit anul trecut și glumești despre faptul că te simți bătrână acum, la 30 de ani. Cum vezi în această etapă viitorul carierei tale?

Halep: „M-am gândit că este aproape de final, dar sincer, după acest pre-sezon și după cum mă simt acum la turneu, cred că mai am câțiva ani de jucat. Soțul meu mă susține în această direcție, familia mea la fel. Echipa mea spune că sunt încă suficient de bună pentru a merge acolo și a concura, așa că nu mă gândesc încă la retragere. Vreau doar să mă bucur și să dau tot ce am mai bun pentru că știu că mai există o șansă.”

WTA Insider: „Ce te motivează în acest moment al carierei tale?”

Halep: „Să văd cât de bună pot fi în continuare, să văd cât de mult mai pot câștiga. Sunt motivată să dau tot ce am mai bun în fiecare zi. Încă îmi place tenisul și competiția. Încă îmi doresc din ce în ce mai mult de la mine. Am o echipă bună, am oameni drăguți în jurul meu. Aceasta este motivația mea. Nu am un singur lucru ca motivație, cum ar fi un turneu sau un rezultat.”

WTA Insider: „Ai terminat bine, ajungând în finală la Cluj-Napoca și în semifinale la Linz. Cât de pozitiv te-ai simțit la finalul sezonului trecut?”

Halep: „Acesta a fost obiectivul după US Open. Acolo, de fapt, am simțit că am jucat decent și pentru a fi mai bună trebuie să continui să joc. De aceea am ales turneele mici pentru a avea mai multe meciuri, ceea ce am și făcut. Am avut meciuri bune și m-am simțit foarte pozitivă după Linz, chiar dacă a trebuit să mă retrag din cauza genunchiului.

Am simțit că sunt acolo, sunt încă acolo, doar că a trebuit să muncesc mai mult din punct de vedere fizic, pentru că în timpul anului nu am putut să muncesc atât de mult din cauza accidentării pe care am avut-o. Iată-mă aici și sunt foarte pozitivă cu ceea ce am făcut și, sincer, încrezătoare pentru ceea ce va urma.”

WTA Insider: „Cum vezi starea competiției în circuitul WTA în 2022?”

Halep: „Cred că este diferit față de acum cinci ani. Cred că este mai deschisă, iar tinerele jucătoare au un plus de putere pentru a câștiga turneele mari. Este foarte dificil de fiecare dată când joci. Primul tur, turul doi, semifinalele, nivelul este destul de asemănător.

Cred că este un lucru bun. Este un lucru pozitiv pentru tenis. Nu m-am uitat prea mult anul trecut din cauza accidentării, dar am văzut unele rezultate. Anul acesta va fi destul de interesant. Aștept cu nerăbdare, să văd dacă pot să mă mențin la nivel competitiv.”

(sursa: Mediafax)