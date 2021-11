Simona Halep își ia revanșa față de Aliaksandra Sasnovich și se califică în sferturi la Linz

Simona Halep (22 WTA) s-a calificat, marți seara, în sferturile de finală ale turneului de tenis Upper Austria Ladies, de la Linz (Austria), competiție de categorie WTA 250, învingând-o în turul doi pe bielorusa Aliaksandra Sasnovich (85 WTA).

Simona Halep s-a impus în două seturi, cu scorul de 7-5, 6-3, după o oră și 40 de minute de joc, luându-și revanșa pentru înfrângerea de la Indian Wells, în urmă cu o lună, în turul trei al competiției americane.

Fostul număr 1 mondial, a câștigat primul set, după ce a avut 4-0, dar a fost egalată (4-4), pe final, la 6-5 salvând o minge de set a lui Sasnovich și adjudecându-și setul cu 7-5.

În setul doi, Halep a început la fel de bine, a făcut un break, după care și-a valorificat toate serviciile, impunându-se cu 6-3.

Halep s-a calificat astfel în sferturile de finală ale competiției, unde o va întâlni pe jucătoarea italiană Jasmine Paolini (51 WTA).

Tot în sferturi s-a calificat și Jaqueline Cristian, după ce a trecut în turul doi de suedeza Rebeca Peterson (84 WTA), care a abandonat la scorul de 5-2, în primul set.

Explicând, la interviul de la final, motivul pentru care Sasnovic a reușit să revină de la 4-0, Halep a spus: „Și-a schimbat jocul, a fost mai rapidă, a lovit mai plat, iar eu am făcut un pas înapoi și am devenit defensivă. Am jucat prea mult pe mijloc, dar am făcut un meci bun și mă bucur că am reușit să câștig.”

„Mulțumesc pentru că ați venit și că mă susțineți” a spus Simona Halep, în limba română, adresându-se românilor din tribune, adăugând că se simte foarte bine ori de câte ori este susținută de fani, simțind energia transmisă de aceștia.

Pentru prezența în sferturile de finală, Cristian va fi recompensată cu 4.677 USD și 60 puncte WTA.

(sursa: Mediafax)