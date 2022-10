Simona Halep se menține în top 10 WTA. Jucătoarea din Romania ocupă locul 9 în clasamentul WTA

Faţă de săptămâna trecută, Ana a urcat şapte poziţii.



Ana Bogdan, care pe 18 iulie ocupa locul 110 în lume, a progresat în clasament după rezultatele foarte bune din ultimele luni, începute cu finală la Varşovia (WTA 250) şi continuate cu titlu la Iaşi (WTA 125) şi semifinalele de la Portoroz (WTA 250) şi Parma (WTA 250), chiar dacă la US Open nu a reuşit să intre pe tabloul principal.



România are cinci jucătoare în top 100, Simona Halep - 9, Irina-Camelia Begu - 33, Sorana Cîrstea - 39, Ana Bogdan - 46, Jaqueline Cristian - 82 (cădere de 14 locuri), în timp ce Gabriela Ruse a coborât pe 104.



Poloneza Iga Swiatek este lider detaşat, fiind urmată de tunisianca Ons Jabeur şi de estoniana Anett Kontaveit, care a urcat un loc faţă de săptămâna trecută, după finala jucată la Tallinn.



Egipteanca Mayar Sherif, care şi-a trecut în palmares primul său titlu WTA, a urcat în ierarhia mondială de pe 74 pe 49.



La dublu, România nu mai are nicio reprezentantă în top 50, însă are patru jucătoare în top 100, Monica Niculescu - 52, Irina Bara - 68, Elena-Gabriela Ruse - 87, Raluca Olaru - 97.



Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.180 puncte

2 (2). Ons Jabeur (Tunisia) 4.885

3 (4). Anett Kontaveit (Estonia) 4.010

4 (3). Paula Badosa (Spania) 3.934

5 (6). Arina Sabalenka (Belarus) 3.470

6 (5). Jessica Pegula (SUA) 3.447

7 (7). Maria Sakkari (Grecia) 3.355

8 (8). Coco Gauff (SUA) 3.047

9 (9). Simona Halep 3.025

10 (10). Caroline Garcia (Franţa) 2.930