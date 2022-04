Au fost în Polonia să facă poze cu Iga Swiatek

Planurile lui Tecău s-au prăbușit încă de la aterizarea în Polonia, când Monica Niculescu a fost depistată pozitiv cu Covid și a trebuit să o înlocuiască. A chemat-o la lot pe Andreea Prisăcariu (324 WTA) și tot exista speranța ca Begu și Buzărnescu s-o învingă pe Linette. Irina Begu s-a străduit cât a putut, însă a cedat în fața Magdei Linette, greu, în trei seturi și nu mai era nimic de făcut. A urmat demonstrația de forță a liderului mondial Iga Swiatek, care a lăsat impresia că nici măcar nu se întrebuințează prea tare, făcând de multe ori spectacol cu lovituri de meci demonstrativ.

Umilită pe teren, Andreea Prisăcariu a ieșit în evidență prin declarații de genul „vom fi șmechere”, dar după 0-6, 0-6 în 50 de minute, s-a terminat și cu șmecheria. De altfel însuși canalul Twitter al WTA a ironizat-o pe româncă sugerându-i să se apuce de stand-up comedy.

Echipa noastră a retrogradat în eșalonul secund și vom juca în noiembrie un baraj dificil. De altfel, România căzuse deja din Grupa Mondială în Grupa I după înfrângerea cu Italia, din februarie, însă ni s-a mai acordat o șansă, lucky looser. În toamnă nu vom mai avea acest avantaj. Mai mult, barajul fiind programat în noiembrie, după încheierea sezonului, mai mult ca sigur că Simona Halep va fi deja în vacanță și nu va participa. Nici a doua rachetă a României, Sorana Cîrstea, retrasă de la națională, nu va juca. Astfel că tot pe Begu și Buzărnescu ne vom baza.

Andreea on what she told Iga at the net: "I have no words, but she’s the best, for sure. I even told her that I am proud of her and of the woman she became now." pic.twitter.com/wuFzfEgdkn