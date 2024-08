David Popovici, apel către români: Trebuie să facem sport! Trebuie să facem mai mult sport în ţara asta

Bucuros și cu un „bolovan luat de pe suflet” după ce a terminat competiția olimpică, David Popovici a venit vesel la Casa României din Paris.

„Trebuie să facem sport! Trebuie să facem mai mult sport în ţara asta. Trebuie să meargă din ce în ce mai mulţi copii la sport, la înot, important e să facă mişcare”, a fost mesajul campionului olimpic de la 200 m liber.

„Felicitări celor de la canotaj pentru medalii. Felicitări nouă. Numai noi ştim cât de mult am muncit. Sunt foarte mândru de noi. Sunt mândru şi de mine, pentru că visez la asta de când eram copil şi e foarte frumos. Mă bucur să vă am pe toţi alături, o ţară în spate şi atât de mulţi care mă susţin. Vă datorez şi vouă asta. Mi-o datorez şi mie. Am făcut copilul din mine foarte fericit. N-oi fi eu cel mai matur din delegaţia noastră, dar cred că vorbesc în numele tuturor când spun că ne vom face copiii din noi mândri”, a spus David.

„Acum mă simt mult mai liniştit, m-am mai calmat, aseară tot nu am reuşit să dorm bine, dar asta de cât de entuziasmat eram, am simţit că mi s-a ridicat un bolovan de pe suflet când am terminat cu acest concurs, pentru că a fost o călătorie foarte grea. Au fost nişte ani foarte grei. Acum nu mă gândesc decât la vacanţa în care urmează să plec în scurt timp. Mă simt mai împlinit, mai liniştit, mai calm şi mândru de mine. Îmi lipsea titlul ăsta. Asta nu înseamnă că mă voi culca pe o ureche. Pentru moment trebuie să mă relaxez. Trebuie să ne separăm puţin şi să mă reculeg într-o vacanţă binemeritată undeva foarte departe şi unde este foarte cald”, a mai spus David Popovici.

Antrenorul Adrian Rădulescu i-a încurajat la rândul său pe oameni să aibă încredere în ei înșiși și să creadă în visele lor, povestind cum l-a cunoscut pe David și cum a început drumul lor împreună.

„În urmă cu opt ani tatăl lui David a venit la mine și mi-a spus un lucru: Adrian, eu cred că David poate să fie campion olimpic şi cred că tu îl poţi duce acolo. Eu nu am văzut-o ca pe o presiune, ci ca pe o dovadă de încredere. Consider că toţi părinţii care îşi duc părinţi copiii la sport ar trebui să aibă o atitudinea similar. Calificarea sportivilor la Jocurile Olimpice şi toate medaliile pe care noi le vom obţine prin Team România sunt o dovadă de curaj şi o dovadă că putem avea rezultate în România. Poate avem tendinţa de a da vina pe sistem, dar vreau să le reamintesc tuturor că sistemul este format din noi, noi suntem sistemul. În fiecare zi un copil poate renunţă la sport din motive greşite. Important este modul în care ne raportăm noi la sport şi mă refer la faptul că ar trebui să avem mai multe răbdare, să încurajăm copiii să facă sport, să avem răbdare cu ei cum au avut părinţii lui David”, a fost îndemnul lui Adrian Rădulescu.

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român a s-a declarat optimist și mulțumit de deciziile care au fost luate înainte de plecarea la Paris.

„Sunt absolut convins că vom mai vedea drapelul României pe cea mai înaltă poziţie a catargului. Gheaţa a fost spartă, întâi de David, acum de aceşti doi băieţi minunaţi. Să nu le uităm pe Simona şi Ancuţa, care vor mai avea de tras şi în proba de 8 + 1. Suntem foarte fericiţi şi le mulţumim acestor sportivi minunaţi pentru faptul că au adus bucurie şi că reuşesc să îmbogăţească zestrea medaliilor olimpice pentru România", a declarat MihaiCovaliu

„După şase zile de la debutul Jocurilor Olimpice, delegaţia României a reuşit să ducă în România patru medalii, deocamdată două medalii de aur, una de argint şi una de bronz. Două dintre ele, aur şi bronz câştigate de David Popovici. Suntem extrem de bucuroşi că, după şase zile, am reuşit să câştigăm aceste medalii. Sunt convins că vor mai urma şi alte medalii pentru Team Romania. Au fost momente foarte importante care s-au luat înainte de a veni aici la Jocurile Olimpice. Ştiu că au fost discuţii legate de deciziile pe care le-am luat, referitoare la locul în care vor sta echipele împreună cu staffurile. Am dovedit că am luat deciziile corecte pentru că au fost foarte multe restricţii de trafic în Paris", a completat preşedintele COSR.

Surpriza serii a fost venirea la Casa României a canotorilor Florin Enache și Andrei Corbnea, proaspăt medaliați olimpici cu aur la dublu vâsle. La poza de grup au fost invitați să se alăture toți cei prezenți în eleganta grădină a Casei României.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)