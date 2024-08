David Popovici, noi declarații explozive: „Numai noi știm cât de mult am muncit să ajungem aici”

„Mulțumesc că sunteți aici. Este foarte frumos, grădina, clădirea, totul este impresionant. Mă bucur să văd atâtea fețe familiare. Aș vrea să o spun acum, deoarece toată lumea ascultă: trebuie să facem sport, să facem mai mult sport în această țară, să încurajăm mai mulți copii să practice sport. Este important să facă mișcare", a declarat Popovici.

El a menționat că antrenorul său va detalia necesitatea unei finanțări mai mari în sport, în special pentru infrastructură. Totodată, Popovici a felicitat toți participanții, în special echipa de canotaj, pentru medaliile obținute.

„Știm cât de mult am muncit împreună cu familiile și echipele noastre. Numai noi știm cât de mult am muncit să ajungem aici. Sunt foarte mândru de voi și vreau încă o dată să vă aplaud. Sunt mândru și de mine, pentru că visez la asta de când eram copil. Mă bucur să vă am pe toți alături, o țară în spate."

În încheiere, Popovici a transmis un mesaj de încurajare: „Am făcut copilul din mine foarte fericit. Poate nu sunt eu cel mai matur sau în vârstă din delegație, dar cred că vorbesc în numele tuturor când spun că ne vom face copiii din noi mândri. Baftă și hai, România!"