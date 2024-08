Paris 2024. Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, vicecampioane olimpice la dublu vâsle feminin

Medaliile de aur au fost cucerite de echipajul din Noua Zeelanda.

Campioanele olimpice de la Tokyo au condus la 1.000 de metri, dar au încheiat pe locul secund, în 6 min 50 sec 69/100, fiind devansate pe final de Noua Zeelandă (Brooke Francis, Lucy Spoors), la doar 14/100 (6:50.45).



Medaliile de bronz au revenit Marii Britanii (Mathilda Hodgkins Byrner, Rebecca Wilde), înregistrate în 6 min 53 sec 22/100.



Bodnar şi Radiş deţin de la Tokyo cel mai bun timp olimpic al probei (6:41.03).



România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.



România are acum trei medalii la JO 2024, una de aur, câştigată de înotătorul David Popovici la 200 metri liber, cea de argint cucerită de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, şi una de bronz, obţinută de David Popovici la 100 metri liber.