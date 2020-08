Simona Halep, în finală la Praga Open

Hepta Simona Halep Simona Halep

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a învins-o pe Irina Begu (29 de ani, 82 WTA) în două seturi cu scorul 7-6 6-3 și s-a calificat în finala la Praga Open.

Românca o va întâlni în finală pe belgianca Elise Mertens (24 de ani, 23 WTA). Meciul se va juca duminică, de la 14:30.

„Nu am jucat cel mai bun tenis al meu astăzi. Dar ea era şi obosită. În opinia mea a fost un meci bun şi sunt foarte fericită că l-am putut câştiga. E mereu dificil să joci contra ei. E o jucătoare grozavă. Sunt fericită pentru ea că a ajuns în semifinale şi de faptul că am jucat la acest turneu împreună. Am ajuns până în finală în primul turneu pentru mine iar asta e bine, e un sentiment plăcut. Voi da totul (în finală - n.r.) pentru că vreau cu adevărat să o câştig, dar nu e niciodată uşor”, a mărturisit Simona Halep.