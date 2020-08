Simona Halep nu participă la US Open. „Sănătatea pe primul loc”

Simona Halep nu va participa la US Open. Numărul 2 mondial a postat un mesaj pe contul personal de Twitter în care şi-a motivat decizia.

“După ce am luat în calcul toţi factorii şi din cauza circumstanţelor actuale, am decis să nu merg la New York pentru US Open. Mereu am spus că voi pune sănătatea pe primul loc atunci când iau o decizie și, de aceea, prefer să rămân și să mă antrenez în Europa. Știu că organizatorii au muncit serios ca acest eveniment să aibă loc și le doresc succes tuturor celor care participă”, a fost anunţul postat de Simona Halep pe twitter.

After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen



I always said I would put my health at the heart of my decision