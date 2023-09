Victorie senzațională obținută de Sorana Cîrstea în fața favoritei nr 4. Românca s-a calificat în optimi la US Open

„Joc de mulți ani, dar niciodată în fața unui public atât de frumos. Știu că e miezul nopții, dar vă mulțumesc. Am pierdut de două ori în fața ei, dar am jucat excepțional. Este un moment incredibil pentru mine. Toată lumea joacă bine la acest nivel și eu cred în mine. Rybakina este o jucătoare minunată, dar este săptămâna mea. Este un loc magic pentru mine. Energia din arenă este tot ce am nevoie," a declarat imediat după meci Sorana Cîrstea la Eurosport.