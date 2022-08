Sorana și Simona au făcut spectacol la Cincinnati

Avem două reprezentante în turul 2 la Cincinnati, turneu premergător US Open, Sorana Cîrstea, după ce a învins-o pe campioana olimpică de la Tokyo, Belinda Bencic (12 WTA), și Simona Halep, care a dispus greu de rusoaica Anastasia Potapova (48 WTA).

„Simo” acuză oboseala, dar e cu ochii pe Turneul Campioanelor

Revenită în Top 10 după triumful de la Toronto, Simona Halep s-a chinuit două ore și 15 minute în primul tur de la Cincinnati, acuzând în multe momente oboseala, dar și o ușoară accidentare la piciorul stâng, pentru care a cerut în câteva rânduri ajutorul fizioterapeutului. În general, Simona a dominat jocul însă serviciul a lăsat de dorit, având un procentaj slab, de doar 62%. La totalul punctelor câștigate, Simona a avut 98 față de 96 ale Potapovei, foarte echilibrat. Totuși cele mai spectaculoase puncte au fost din racheta Simonei. În turul 2, jucătoarea noastră va înfrunta o altă rusoaică, Veronika Kudermetova, 21 de ani, 18 WTA. Aceasta a trecut în primul tur de Barbora Krejcikova în puțin peste o oră. Asta ar însemna un avantaj față de Simona în ceea ce privește oboseala. De aceea este foarte posibil ca Halep să se retragă pentru a se proteja pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului. Oricum, ea este pe plus pe acest final de sezon, deoarece nu are multe puncte de apărat față de anul trecut. De asemenea, are șanse serioase să se califice la Turneul Campioanelor, la care participă primele 8 jucătoare ale lumii, Simona fiind în acest moment pe locul 4, cu 2.651 de puncte, iar bariera pentru Turneul Campioanelor, ce se va disputa între 30 octombrie și 6 noiembrie, este de 4.485 de puncte, obiectiv realizabil, având în vedere turneele rămase în calendar până la mijlocul lunii octombrie, când se trage linie. Bilanțul Simonei în 2022 este foarte bun: două titluri (Melbourne Summer Set și Toronto), cinci semifinale (Wimbledon, Indian Wells, Dubai Open, Bad Homburg și Birmingham). Făcându-și aceste calcule Simona pare tentată mai degrabă să se concentreze mai mult pe US Open, turneu la care cea mai bună performanță a fost semifinala din 2015, pierdută, surprinzător, la Flavia Pennetta.

Prin victoria contra Belindei Bencic, Sorana Cîrstea și-a depășit rezultatul de anul trecut de la Cincinnati și speră să depășească și performanța de la US Open din 2021, când a jucat doar două tururi la New York

Simona Halep a reintrat în Top 10 după succesul de la Toronto. Următorul obiectiv: Turneul Campioanelor

Apus de Serena. Răsărit de Emma

Emma Răducanu se poate lăuda că în analele tenisului va fi consemnată ca singura jucătoare care a învins-o pe Serena Williams și nu a pierdut nici măcar un set cu aceasta. Este adevărat că Serena este la final de carieră, însă, chiar dacă a fost învinsă, a arătat că este încă extrem de puternică. Secretul Emmei Răducanu a fost faptul că nu a avut decât o singură greșeală neforțată în întregul meci, și chiar și aceasta într-un moment în care nu a contat, la 40-0. De cealaltă parte, Serena a jucat în stilul ei, lovind puternic, necruțător pe alocuri, așteptând oportunități și greșeli din partea cealaltă a fileului. Care n-au venit. Rezultatul final, 6-4 6-0 pentru Emma, nu arată cât de slab a jucat Serena, ci cât de precis a jucat Răducanu, mai ales în setul al doilea.

În ceea ce o privește pe jucătoarea cu origini românești, aceasta trebuie să confirme în acest turneu și, mai ales, la US Open, turneu câștigat în 2021, când a fost și marea surpriză, cucerind trofeul venind din calificări și fără să piardă vreun set. Acum, ea are de apărat cele 2.040 de puncte de anul trecut. În caz contrar, Emma Răducanu este în pericol să iasă chiar și din Top 100 WTA. Bilanțul ei în 2022 este 12 victorii și 14 înfrângeri, cele mai bune participări fiind turul 3 la Stuttgart, Madrid și Washington. În rest, Emma a pierdut fie în primul tur, fie în al doilea. Este în continuare în căutarea unui antrenor stabil, cu care să lege mai multe victorii. De asemenea, ea trebuie să înfrunte și criticile presei și ale unor legende ale tenisului, care o acuză de delăsare după triumful de anul trecut de la US Open și că rezultatele ei ulterioare au fost „cel puțin dezamăgitoare”.

Dezamăgită de înfrângerea categorică încă din primul tur la Cincinnati, Serena Williams a plecat direct la vestiare, supărând miile de fani din tribune care așteptau câteva cuvinte din partea acesteia la ultima participare la acest turneu. Și organizatorii au fost luați prin surprindere, aceștia având pregătit și un moment festiv pentru Serena.