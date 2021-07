Tokyo 2020. Speranțe de medalii de la natație, box și canotaj 

Hepta Larisa Iordache Larisa Iordache

Mulți sportivi români prezenți la Tokyo au părăsit deja competiția fără să intre în lupta pentru medalii. Chiar dacă s-au pus speranțe la mai multe discipline, în cele din urmă așteptăm medalii tot la sporturile la care România a avut succes de-a lungul timpului: scrimă, canotaj, natație sau gimnastică. Până acum doar Ana Maria Brânză-Popescu a urcat pe podiumul olimpic cucerind argintul în proba de spadă.

Ziua de ieri ne-a adus vești bune și vești proaste de la Jocurile Olimpice. La vești bune trecem calificarea în finală la 200 m liber a tânărului înotător David Popovici și a colegului său Robert Glință la 100 m spate. La vești proaste consemnăm eliminările Mihaelei Buzărnescu și a perechii Niculescu-Olaru în probele de tenis de câmp. Dacă Mihaela a pierdut categoric la favorita Marketa Vondrousova, în proba de dublu fetele noastre au avut numeroase șanse pe care le-au irosit. În primul set au condus cu 5-1 perechea australiană Perez-Stosur și au avut nu mai puțin de șapte mingi de set, însă au pierdut în tie-break. În setul 2 au avut momente în care au dat impresia că pot reveni, însă l-au pierdut 5-7. Nici la tenis de masă nu stăm mai bine, Eliza Samara a fost eliminată în turul 3.

Emoții pentru Larisa Iordache

Singura noastră gimnastă care a prins o finală, Larisa Iordache, este accidentată și este posibil să rateze concursul de pe 3 august. În urma controlului făcut la un spital din Tokyo s-a descoperit că are o entorsă metatarsiană, o accidentare extrem de dureroasă mai ales pentru exercițiul pe care-l are de executat la bârnă. Larisa a prins finala cu a patra notă și dacă va reuși să se recupereze până la ora concursului are mari șanse să prindă o medalie olimpică.