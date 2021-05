Cîmpeanu: Mai mult de jumătate dintre profesori s-au vaccinat

Lucian Alecu

Mai mult de jumătate dintre profesori și personalul didactic din România s-au vaccinat, a declarat luni Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, la Digi24. „Cred că am trecut de 50%, dar nu am datele, nu are nimeni”, a spus ministrul.

Câmpeanu spune că 160.000 de angajați din educație s-au vaccinat, conform datelor din platforma de vaccinare, la care se adaugă cei care au primit vaccinul în maratoanele de vaccinare sau evenimentele drive-thru. „Trebuie să ajungem la un procent de 70%”, a spus Cîmpeanu. În total în sistemul de educație sunt în jur de 350.000 de angajați. Ministrul spune că a cerut școlilor statistica exactă a personalului vaccinat și că datele vor fi aflate miercuri.

Ministrul a adăugat că peste 47.000 de elevi s-au vaccinat. „Zilele trecute aveam 11.000 de elevi cu vârsta de 16 ani, 14.000 de elevi cu vîrsta de 17 ani și peste 23.000 de elevi de 18 ani”, a precizat Câmpeanu. Ministrul a adăugat că rata de infectare în rândul elevilor este foarte mică. „Sunt 40 în București și 260 în întreaga țară, de elevi confirmați pozitiv. Dar există, și din cauza asta trebuie să păstrăm regulile”.

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu susține că este posibil ca de miercuri elevii să poată merge la școală în București, indiferent de clasă, dacă aceasta va fi decizia Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență București, a Inspectoratului Școlar a Municipiului București și a Direcției de Sănătate Publică.