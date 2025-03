Ce nereguli a găsit ANPC la restaurantul din Palatul Parlamentului

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat vineri un control la punctul de lucru al MAGNIFIC ONLINE SRL, situat în Palatul Parlamentului (Salon Brâncovenesc). Controlul a relevat multiple nereguli care pun în pericol siguranța alimentară a consumatorilor, iar măsurile dispuse sunt de natură să protejeze sănătatea publică și să asigure respectarea reglementărilor în vigoare.

„Principalele nereguli constatate în cadrul controlului:

1. Nereguli în depozitarea produselor alimentare:

• La inspecția camerei de congelare, s-au identificat produse alimentare care nu respectau lanțul termic, fiind schimbate din refrigerare în congelare.

• Produse cu data limită de consum depășită, inclusiv pastrama de vită boierească, pastrama de vită și carne tocată din pulpă de pui.

• Preparate culinare finite, cum ar fi ardeii umpluți, tocănița de porc/pui și varza călită, nu aveau etichete corespunzătoare, fapt ce împiedica verificarea conformității și a termenului de valabilitate.

2. Deficiențe la nivelul spațiilor frigorifice și de depozitare:

• Spațiul frigorific destinat băuturilor răcoritoare era folosit pentru depozitarea materiilor prime și sosurilor, contrar instrucțiunilor producătorilor privind temperatura (0-4°C), iar temperatura măsurată era de peste 6°C.

• Spațiul frigorific de refrigerare al cărnii prezenta temperaturi între 8-11°C, mult peste limitele legale.

• Pe culoarul de trecere din zona de producție au fost găsite produse (carne de pui în stare de refrigerare) depozitate la temperatura mediului ambiental.

3. Probleme de igienă și întreținere:

• Pavimentul unității prezenta fisuri și ciobituri, iar gura de scurgere era descoperită, neigienizată, cu prezența insectelor vii (gândaci de bucătărie).

• Hota unității acumula masiv grăsime arsă și impurități, iar sistemul de ventilație era murdar.

• Lada congelator prezenta acumulări masive de gheață pe pereți și impurități, iar chederele erau neigienizate și deteriorate.

4. Utilizarea echipamentelor necorespunzătoare și deteriorate:

• Ustensilele utilizate în procesul de producție erau uzate și neprofesionale, iar tăvile de coacere prezentau semne avansate de arsuri.

5. Deficiențe structurale și de igienă în unitate:

• Faianța era deteriorată pe holul de trecere și în zona magaziei de depozitare a materiilor prime.

• Camera de depozitare congelare avea cheder murdar și ușa prezenta semne de rugină.

6. Nerespectarea reglementărilor de comercializare:

• Zona de comercializare a preparatelor culinare finite nu respecta temperatura de păstrare.

• Lipsa listei de meniu, contrar prevederilor Ordinului 201/2022 al ANPC.

7. Lipsa documentației obligatorii:

• La momentul controlului, reprezentanții unității nu au prezentat autorizația de funcționare, documentul de înregistrare sanitar-veterinară, certificatul emis de Direcția de Sănătate Publică și registrul unic de control”, potrivit ANPC.

Comisarii de la Protecția Consiumatorilor au aplicat cinci sancțiuni contravenționale în valoare de 72.000 lei. În plus, s-a dispus măsura OTPS (In plus a fost propusă măsura de oprire a activității până la 6 luni) și s-a dispus retragerea de pe piață a 286 kg de produse alimentare, în valoare de 15.070 lei, care nu respectau condițiile de siguranță alimentară.

(sursa: Mediafax)