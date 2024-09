Matematică pe burta goală. Ilie doarme cu caprele, dar școala e a doua sa casă 

Dintre cele 8.220 de cazuri despre elevii cu probleme descrise de profesorii, apropiații sau vecinii lor pe platforma online specială descult.hartaedu.ro, am ales poveștile emoționante a patru dintre ei, povești de învingători. Ilie, Ionuț, Valeria și Dorin sunt personajele , însă și reprezentanții unei generații chinuite, pentru care statul face prea puțin, dar pentru care noi putem face lucruri mărunte, dar notabile.

Povestea lui Ilie începe într-o casă modestă din comuna Verguleasa, județul Olt, așa cum este relatată de Ramona Pavelescu, directorul școlii din localitate, pe descult.hartaedu.ro/, în cadrul campaniei naționale de mobilizare socială, „1 copil încălțat = 1 destin dezlegat”, lansată de organizația Narada, în colaborare cu Inditex. Ilie este unul dintre cei 8.220 de copii din România care se simt marginalizați și rușinați din cauza lipsurilor de bază, cum ar fi un ghiozdan, rechizite, o geacă de iarnă sau o pereche de ghete și sunt în pericol de abandon școlar. Însă pentru Ilie, școala e totul. Mama copilului este o persoană cu probleme psihice, iar tatăl lucrează ca zilier la o familie din sat, având grijă de turma de capre a acestor oameni.

Ilie doarme cu caprele, dar școala e a doua sa casă

Ilie mai are doi frați: unul mai mare, de 14 ani, și o surioară de 6 ani. Deși este născut într-o astfel de familie, care trăiește la limitele subzistenței, Ilie este „un copil foarte isteț, sensibil, altruist și sociabil. Este foarte harnic și priceput. Are grijă de caprele familiei la care lucrează tatăl lui și, de multe ori, doarme într-o anexă a gospodăriei respective. La școală are rezultate foarte bune la toate disciplinele și excelează în calcul matematic. Are un vocabular foarte dezvoltat, iar modul lui de a se exprima depășește cu mult limitele vârstei și condițiile precare în care trăiește”, spune directoarea școlii, loc care pentru el este o a doua casă, iar cadrele didactice îi sunt părinți.

În ochii lui, doamna învățătoare este „mama”, manifestând afecțiune față de acesta, dar și față de colegi. O poveste tristă a acestui copil nevinovat care cunoaște nepermis de multe lipsuri s-a petrecut în iarna trecută, când toți copiii au primit daruri de la Moș Nicolae și numai Ilie nu. Ramona Pavelescu, care a ales să îi scrie povestea lui Ilie, cu sprijinul Narada, își amintește că micuțul întreba, cu lacrimi în ochi, în mod repetitiv: „Cu ce am greșit de nu a venit și pe la mine Moș Nicolae?”. Doamna învățătoare l-a alintat și i-a promis că va veni și la el, chiar dacă mai târziu, iubitul Moș. Oameni cu suflet mare s-au adunat atunci și au adus bucurie în ochii acestui copil, iar darurile primite au fost ca un basm frumos pentru el, mulțumind mereu pentru asemenea bucurii. Deși are în jur oameni care nu rămân indiferenți în comunitate, Ilie are nevoie de mai mult. Și ca povestea lui, și a altor mii de copii care au nevoie să fie ajutați să meargă mai departe.

Cu acest scop, pe 26 august, organizația Narada a dat startul uneia dintre cele mai mari campanii de mobilizare socială, în colaborare cu Inditex (care deține companiile Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho și Zara Home), companie care investește deja în rezolvarea nevoii a 1.000 de copii. Prin „1 copil încălțat = 1 destin dezlegat”, Narada își propune să adune cât mai mulți susținători în aceeași cauză, pentru a ajuta minimum 2.500 de copii, pentru început, să meargă la școală fără a-și mai căra cărțile în pungă și fără a le mai fi rușine că poartă haine căpătate și nu au niciodată rechizite sau pantofi.

Ionuț, meșterul din curtea școlii

„Povestea lui Ionuț este una tulburătoare”, mărturisește Ilina Elena, profesoară a școlii Valea Danului, județul Argeș. „Copilul provine dintr-o familie monoparentală, tatăl său a murit când el avea doar șapte ani. Acum el este în clasa a VI-a, iar în urmă cu doi ani și-a pierdut fratele geamăn, care s-a îmbolnăvit, iar familia, una modestă, fără resurse financiare și acces la informații, nu a reușit să îl ducă la spital la timp, astfel că pneumonia de care suferea l-a doborât. A fost o adevărată tragedie în comună, iar toată școala s-a mobilizat să îi fie alături lui Ionuț la înmormântare, dar mai ales după”. Dl. Roșiu, directorul Școlii Gimnaziale Petrache Cernătescu, Cernătești, Dolj, unde învață Ionuț, spune că îl simte pierdut pe copil de când a murit fratele lui, iar singura lui alinare e școala. Chiar și în vacanță își face „de treabă” prin curtea școlii, este un băiețel foarte priceput la treburile practice și caută prezența domnului Roșiu. Iar directorul, și profesor de matematică, îl implică în ce poate, ca să-l facă să se simtă util și să îl bucure. Veniturile familiei sunt foarte modeste, mama trăiește din ajutor social, iar bunicii merg la munca cu ziua. „În ultimii șase ani, pentru Ionuț școala este acasă, primește o masă caldă, acolo își face temele, în vacanțe tot pe la școală stă. Stă mai mult la școală decât acasă”, spune dl Roșiu. Anual, acesta face efortul de a-i scoate din comună și a-i duce în vizită la licee și școli profesionale, să le transmită sentimentul că se poate, că e important să își continue studiile. În fiecare an, trei-patru elevi merg la liceu, iar restul la profesională, de cele mai multe ori în sistem dual, unde au burse de studii și un loc de muncă asigurat după. Din păcate, în comunitatea lor majoritatea copiilor provin din familii monoparentale sau sunt crescuți de bunici, pentru că părinții merg să muncească în străinătate.

Valeria, copila maturizată prea devreme

O altă poveste emoționantă, parte din campania „1 copil încălțat = 1 destin dezlegat”, organizată de compania Narada în colaborare cu Inditex, este cea a Valeriei. În comuna Florica (Buzău), situată într-o zonă de câmpie, învață doar 76 de elevi. Profesoara de limba și literatura română Irina Preda, director al Școlii Gimnaziale, dezvăluie că mulți dintre micuții de aici sunt nevoiași sau îndură greutăți care îi împiedică să își trăiască firesc perioada copilăriei. Aura și-a pierdut mama și a devenit tutorele fraților mai mici, după ce tatăl a plecat să muncească. Ea a venit la școală să o înscrie pe sora cea mică la grădiniță, pe frățiorul ei la clasa a V-a și pe sora cea mai mare la clasa a VII-a. Celei mai micuțe dintre frați, Valeriei, i-a fost cel mai greu. Inclusiv după ce s-a acomodat, au trecut anii, iar când doamna învățătoare, pe care o îndrăgise foarte mult și de care se lipise ca de o mamă, a trebuit să lase loc altor 10 cadre didactice să o formeze. „Toți acești frați nu au lipsit niciodată de la școală, deoarece au găsit între pereții ei un mediu propice și cald în a se dezvolta”, adaugă Irina Preda, amintindu-și de un moment dureros pentru Valeria, dar gestionat cu multă delicatețe de profesori, ziua de 8 martie a anului 2022-2023, când în școală aveau loc activități dedicate mamei. „Nu era singurul copil din clasă fără mamă, mai avem un elev, dar a lui trăiește, doar că l-a părăsit și e crescut de tată și bunica paternă. Am aranjat ca Valeria să facă toate activitățile cu sora ei, s-a bucurat mult, a și plâns, dar a conștientizat că nu e singură, că oamenii din jur nu sunt o simplă coincidență în viața ei, ci sunt acolo să o îndrume, să o ajute. Este adevărat că mulți copii au nevoie de suport material, dar acest copil trecut de mic prin greutățile vieții este unul dintre aceia pe care maturizarea l-a găsit prea devreme. Astăzi, sora cea mare, Aura, sprijinul ei, este departe, în Islanda, lăsând-o în grija tot a unui copil, sora mijlocie” .

Dorin, micul matematician, sărac, dar plin de viață

Orele de matematică sunt pentru Dorin domeniul în care parcă plutește. E activ, implicat, atent și priceput. Colegul lui de bancă este convins că Dorin va ajunge matematician. La fel și Manuela Matis, directoarea școlii din Săcălaz (Timiș) unde învață puștiul, care a ales să îi scrie povestea pe descult.hartaedu.ro. Deși întâmpină fericit fiecare zi, dând tuturor un exemplu de voință și nimic nu este prea greu pentru el, iar absențele sale de la școală sunt foarte rare, băiețelul cu pielea măslinie, mic de statură, are uneori hainele prea mari, alteori prea mici, papuci prea largi, astfel căm micuțul este jenat că nu are cu ce să se îmbrace. Motivează că nu i s-au uscat puținele hăinuțele ori că nu poate participa la ora de sport pentru nu are „papuci”.

„Vreau să cred că pot face mai mult pentru el. Nu este vina lui că aparține unei familii care se confruntă cu atâtea lipsuri. Nu de multe ori, Dorin nu are mâncare. Își reazămă capul pe masă, parcă să nu vadă ce mănâncă ceilalți colegii. Îi este rușine să spună că îi este foame. Dorin, acest om mic, este plin de viață, pe fața lui nu se citește sărăcia. Doar hainele vorbesc”, a scris Manuela Matis, directorul școlii Săcălaz, povestea lui Dorin, în speranța că, pe lângă ajutorul și susținerea de zi cu zi de la școală, copilul va primi și mai mult prin intermediul campaniei „1 copil încălțat = 1 destin dezlegat”.

„1 copil încălțat = 1 destin dezlegat” propune să existe o colaborare strânsă între organizații, companii și persoane private, pentru a debloca potențialul copiilor din comunitățile vulnerabile și, astfel, să contribuie la generarea unor șanse egale la educație, copilărie și visare. Obiectivul Narada este de a sprijini fiecare copil cu câte un kit ce va conține: o geacă de iarnă, o pereche de încălțări noi, ghiozdan și toate rechizitele de care au nevoie acești copii.

Cum ajuți

Oricine poate contribui printr-un SMS la numărul 8864 cu textul EDUCATIE sau online, pe descult.hartaedu.ro, unde se află poveștile acestor copii, în „Jurnal al profesorilor”, acolo unde cadrele didactice i-au caracterizat cu emoție și dorința de a-i ajuta să crească frumos și echitabil. Acestui exercițiu de mobilizare socială propus de Narada, prin intermediul căreia se dorește evitarea abandonului școlar și un eșec de proporții privind actul educațional, s-au alăturat și alte companii importante precum Amazon, BIC România, Frisbo și Fan Courier.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹