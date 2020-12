S-a DECIS când se redeschid școlile și grădinițele

Lucian Alecu

Școlile și grădinițele de stat din România vor rămâne închise în format fizic până la 11 ianuarie 2021. Cursurile online se vor desfășura în sistem online până la intrarea în vacanța de iarnă, respectiv 22 decembrie 2020, potrivit Hotărârii 57 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, scrie edupedu.ro.

“Se aprobă prelungirea suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem online pentru perioada 09.12.2000-23.12.2020.

Având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivelul României până la data de 07.12.2020, precum și solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, înregistrată cu numărul 10.723 din 07.12.2020, luând în considerare creșterea numărului de persoane infectate la nivel național, precum și creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară măsurilor de prevenire, interacțiunea intensă și mobilitatea persoanelor, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ teritoriale și a sistemului sanitar”, se arată în document. Hotărârea a fost semnată de fostul premier, Ludovic Orban.

Totuși, motivarea MEN, potrivit căreia numărul infecțiilor ar fi în creștere, datele ultimelor săptămâni arată că acestea sunt în remisie.

”Scăderea numărului de cazuri noi de infecții se poate constata peste tot în Europa. Nu numai noi am luat măsurile juste, corecte. Scăderea e o realitate în Europa, din fericire și noi suntem pe tendința de scădere. Am discutat cu experții și specialiștii și am decis ca de la sfârșitul acestei săptămâni să fie redeschide piețele”, spunea președintele Klaus Iohannis, pe 2 decembrie.

Unitățile de învățământ preuniversitar sunt închise din 9 noiembrie.