Accident cu zeci de morți și răniți pe o autostradă din Turcia

Accidentul care a implicat șapte vehicule, inclusiv trei autobuze și un camion, s-a produs pe autostrada Marmara Nord, din provincia Sakarya.

Cauza accidentului nu a fost încă stabilită. Surse locale susțin că în zonă era ceață în momentul producerii accidentului.

Guvernatorul provinciei Sakarya a declarat presei locale că 57 de persoane au fost rănite și transportate la spital.

An accident on a #Turkey highway resulted in the tragic loss of 11 lives and left 50 individuals injured. There are no reported casualties or injuries among tourists involved in the incident. pic.twitter.com/cv099KfpLD