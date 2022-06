Ambasadorul SUA la Moscova: Nu ne vom despărți niciodată în totalitate

Vladimir Putin consideră invazia în Ucraina ca pe un punct de cotitură în istoria țării: revoltă împotriva hegemoniei Statelor Unite, despre care acesta spune că a umilit Rusia de la căderea Uniunii Sovietice în 1991.

Într-o încercare clară de a trimite un mesaj Kremlinului, John J. Sullivan, ambasadorul american la Moscova numit de ex-președintele Donald Trump, a declarat agenției ruse de știri TASS că Washingtonul și Moscova nu ar trebui să rupă relațiile diplomatice.

„Trebuie să ne păstrăm capacitatea de a vorbi unul cu celălalt. Nu ne vom despărți niciodată în totalitate”, a declarat acesta, avertizând că operele scriitorilor ruși, precum Lev Tolstoi, nu trebuie scoase de pe rafturile librăriilor din țările occidentale, și nici compozitorii, precum Piotr Ceaikovski, nu trebuie dați la o parte.

Precizările ambasadorului SUA vin în contextul în care Rusia spune ca legăturile sale cu Occidentul s-au încheiat iar șeful diplomației americane, Antony Blinken, a spus că vrea să-i dedice liderului de la Kremlin melodia „We Are Never Ever Getting Back Together”, a lui Taylor Swift.

Întrebat dacă analogia înseamnă că ambasadele celor două state ar putea fi închise, Sullivan a spus: „Nu, nu: Ele pot, există această posibilitate, deși cred că ar fi o mare greșeală. Din câte am înțeles, guvernul rus a menționat varianta ruperii relațiilor diplomatice. Nu putem pur și simplu să rupem relațiile diplomatice și să nu mai vorbim unul cu celălalt. Singurul motiv la care mă pot gândi ca Statele Unite să fie forțate să își închidă ambasada ar fi dacă ar deveni nesigur să își continue activitatea”, a spus ambasadorul rus.

Întrebat cum vor evolua relațiile, Sullivan, un avocat în vârstă de 62 de ani, a spus că nu știe, dar a adăugat că speră că într-o zi ar putea avea loc o apropiere. „Dacă ar fi să fac un pariu, aș spune că poate nu în timpul vieții mele”.

Totodată, Ministerul rus de Externe i-a convocat, astăzi, pe șefii birourilor din Moscova ale instituțiilor media americane pentru a discuta despre repercusiunile acțiunilor neprietenoase ale SUA.

Refuzul țarinei Ecaterina cea Mare de a sprijini imperiul britanic atunci când America și-a declarat independența a pus bazele primelor contacte diplomatice între SUA și Sankt Petersburg, pe atunci capitala imperială a Rusiei. În urma Revoluției bolșevice din octombrie 1917, președintele american Woodrow Wilson a refuzat să recunoască guvernul revoluționar al lui Vladimir Lenin, iar ambasada americană s-a închis în 1919. Relațiile au fost restabilite abia în 1933 iar de atunci nu au mai fost niciodată întrerupte.