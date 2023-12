"American Symphony", pe lista filmelor preferate de Barack Obama din 2023

Primele trei filme de pe această listă - "Rustin", "Leave the World Behind" şi "American Symphony" - au fost realizate de compania Higher Ground, pe care fostul președinte de la Casa Albă a înfiinţat-o împreună cu soţia lui, Michelle, mai spune sursa citată



Într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X, Barack Obama a spus: "La începutul acestui an, scenariştii şi actorii au intrat în grevă pentru a milita pentru condiţii de muncă şi protecţie mai bune. Aceasta a dus la schimbări importante care vor transforma industria în bine. Iată câteva filme care reflectă munca lor asiduă din ultimul an - inclusiv unele titluri precum 'Rustin', 'American Symphony' şi 'Leave the World Behind', pe care am fost mândri să le lansăm prin @HGMedia. Ce filme am ratat?".

Anul trecut, printre filmele preferate ale lui Barack Obama s-au numărat "Top Gun: Maverick", "Everything Everywhere All at Once" şi "Aftersun".