Atac armat într-o biserică italiană din Istanbul! O persoană a murit

Două persoane mascate au atacat duminică biserica italiană Sfânta Maria din Istanbul.

O persoană a murit în timpul atacului, a afirmat ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya.

Atacul a avut loc în cartierul Sariyer din Istanbul, a anunţat ministrul pe reţelele sociale.

„A fost deschisă o amplă anchetă pentru a-i reţine pe atacatori. Condamnăm energic acest act laş”, a adăugat Yerlikaya.

Ekrem İmamoğlu, primarul Istanbulului, a spus: „Nu vom permite niciodată celor care încearcă să ne distrugă unitatea și pacea atacând locurile religioase ale orașului nostru”.

