Un document din 2016 a prevăzut atacul masiv al Hamas pe teritoriul Israelului. Radu Tudor: „Netanyahu a fost mai preocupat să-și rezolve situația juridică, decât să dea atenție Hamas”

Acest document, care a fost publicat parțial de presa israeliană și internațională, a anticipat mai multe aspecte ale atacului care a avut loc pe data de 7 octombrie a acestui an. Potrivit acestui document, se preconiza că Hamas urma să desfășoare operațiuni teroriste masive și să ia ostatici în regiune.

„Din păcate, este o confirmare a eșecului politic și militar al statului Israel în prevenirea catastrofei din 7 octombrie. Cu siguranță, premierul Benjamin Netanyahu este principalul responsabil, având în vedere și relatările anterioare ale presei, în care se vorbea despre tensiuni cu Statul Major General al armatei israeliene, cu serviciile de informații.

Noi știm că de doi ani societatea israeliană este măcinată de proteste profunde și de nemulțumiri la adresa lui Beniamin Netanyahu, care a fost mai mult preocupat de promovarea unor legi care să rezolve situația sa judiciară complicată, decât să dea atenție amenințării Hamas.

Nu au fost puțini militarii care au spus că au dorit să îi transmită lui Netanyahu cât de periculos este Hamasul și ce plănuiește, însă n-a vrut să îi asculte. Cred că pentru un stat precum Israelul, care este într-o permanentă stare de război, nu este niciun fel de scuză.

Hamas nu poate fi tratat ca o amenințare mai mică sau mai mare. Hamas înseamnă terorism și este clar că, cu sprijinul masiv al statului sponsor al terorismului, Iranul, și cu sprijinul indirect al Rusiei, această grupare a reușit să își facă un stoc imens de rachete, a reușit să gestioneze sume foarte mari de bani, să continue construcția tunelurilor și să plănuiască mai bine de doi ani acest atac masiv, în care a ucis, într-o singură zi, 1.400 de israelieni nevinovați.

Motiv pentru care, în momentul de față, inclusiv asupra operațiunilor curente, cade o umbră în legătură cu competența acestui guvern de a interveni și de a realiza ofensiva terestră în Gaza pentru eliminarea organizației Hamas (...)

N-am niciun fel de îndoială că, dacă sunt lăsați să-și facă treaba, militarii israelieni știu bine cum să facă această incursiune. Singurul lucru de care trebuie să țină cont este avertismentul repetat al Statelor Unite, dar și al altor al altor state occidentale, de a limita numărul de persoane civile afectate de această ofensivă inevitabilă.

Israelul a fost atacat, Israelul are 1.400 de oameni uciși de organizația teroristă Hamas pe teritoriul său. Israelul are peste 200 de ostatici în mâinile teroriștilor. Are tot dreptul să facă o intervenție, să elimine definitiv Hamas-ul, să nu mai existe zeci de ani de acum încolo. Dar, atenție, trebuie să respecte regulile războiului.

Președintele american Joe Biden, în fiecare intervenție publică, insistă asupra aspectului umanitar în Gaza. Șeful Pentagonul, Lloyd Austin, șeful diplomației americane, Antony Blinken, președintele francez Emmanuel Macron și toți cei care oferă un sprijin absolut justificat Israelului îi cer să planifice această ofensivă militară în așa fel încât să rănească și să afecteze cât mai puțin civili", a spus analistul militar Radu Tudor la Antena 3 CNN.

Un document din 2016 a prevăzut atacul masiv al Hamas pe teritoriul Israelului