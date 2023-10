Avion din Israel, atacat de zeci de bărbați la aterizarea în Rusia. Oamenii strigau Allah Akbar

Ceva mai tâzriu, agenția aviatică rusă a anunțat că mulțimea a fost evacuată și că aeroportul va rămâne închis până la 6 noiembrie, relatează AFP.

Potrivit Izvestia și RT, câteva zeci de bărbați au dat buzna pe acoperișul aeroportului și pe pistă atunci când a fost anunțată sosirea unui zbor din Israel.

"În urma intruziunii unor persoane necunoscute în zona de trafic a aeroportului din Makhachkala, s-a decis închiderea temporară a aeroportului pentru zborurile care sosesc și pleacă", a precizat Rossaviatsia, adăugând că "forțele de ordine se aflau la fața locului".

Videoclipurile postate pe Telegram îi arată pe bărbați dărâmând bariere, încercând să controleze mașinile care părăsesc aeroportul sau forțând ușile din terminal. Unul dintre videoclipuri arată un bărbat care stă pe una dintre aripile unui avion aparținând companiei aeriene rusești Red Wings.

Înainte de a intra în terminal, mai mulți manifestanți au verificat și pașapoartele persoanelor care părăseau aeroportul, potrivit imaginilor postate pe rețelele de socializare.

Unul dintre ei a putut fi văzut ținând în mână o pancartă: "Ucigașii de copii nu au ce căuta în Daghestan", iar alții au strigat "Allah Akbar" pe aceste videoclipuri.

Potrivit site-ului specializat Flightradar24, un zbor operat de compania aeriană din Tel Aviv a aterizat la Makhchkala la ora locală 19:00 (16:00 GMT). Potrivit presei ruse independente Sota, acesta era un zbor de tranzit care urma să decoleze din nou spre Moscova la ora 21:00 (19:00 GMT). Deocamdată, nu se știe dacă avionul se afla încă pe pistă și care era situația pasagerilor săi.

Cecenia și Daghestan sunt două republici instabile din Rusia a căror populație este predominant musulmană.

Another video shared by RBC news shows the mob breaching into the tarmac in Makhachkala. It’s unclear when the footage was taken—during the earlier successful breach or a new attempt.



There are also reports of riot police squads arriving by helicopter pic.twitter.com/E9NK2E7iSi