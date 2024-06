Biden îi cere scuze lui Zelenski pentru întârzierea adoptării pachetului de ajutor pentru Ucraina

Biden și-a cerut scuze în timp ce anunța un nou pachet de ajutor pentru Ucraina în cadrul unei întâlniri bilaterale cu Zelenski, vineri.

„Știți, nu ați cedat deloc, continuați să luptați într-un mod care este remarcabil, este remarcabil – și nu vă vom abandona”, i-a spus Biden președintelui ucrainean.

„Îmi cer scuze pentru săptămânile în care nu am știut ce va trece, în ceea ce privește finanțarea, pentru că am avut probleme în a obține proiectul de lege pe care a trebuit să îl aprobăm și care avea banii de la unii dintre membrii noștri foarte conservatori care îl rețineau, dar am reușit să îl facem”, a continuat el.

Biden și Zelenski au participat la evenimentele de 80 de ani de Ziua Z din Normandia, în nordul Franței

(sursa: Mediafax)