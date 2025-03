Șoc și groază! Zeci de morţi, într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte

"Cel puţin 50 de persoane au murit într-o discotecă din oraşul Kocani", în estul Macedoniei de Nord, la circa 100 de kilometri est de capitala Skopje, unde "aproximativ 1.500 de persoane au asistat la un concert", a precizat agenţia MIA.

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată clădirea cuprinsă de flăcări, cu un nor dens de fum ridicându-se în aer.

Se pare că incendiul a izbucnit în jurul orei 03:00 (02:00 GMT), în timpul unui spectacol susținut de trupa ADN, un duo hip-hop popular în țară. Câteva ore mai târziu, localul era încă în flăcări.

Presa locală relatează că incendiul ar fi putut fi cauzat de utilizarea unor dispozitive pirotehnice, imaginile video surprinzând momentul în care scântei provenite de pe scenă au aprins tavanul, focul răspândindu-se rapid.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

Video: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i