Canalul Suez a fost deblocat. Nava Ever Given a fost pusă în circulație

Canalul Suez a fost deblocat, luni, după ce nava Ever Given a fost pusă în circulație, la o săptămână după ce eșuase, anunță autoritățile maritime egiptene, scrie Bloomberg și Reuters.

Nava Ever Given, cu o lungime de aproximativ 400 de metri, lățime de 59 de metri și gabaritul de peste 200.000 de tone, eșuase marțea trecută, blocându-se transversal pe Canalul Suez, în Egipt.

Nava se deplasa din China spre portul olandez Rotterdam.

Canalul Suez face legătura între Marea Roșie și Marea Mediterană, oferind astfel cea mai scurtă rută maritimă între Asia și Europa. Aproximativ 12% dintre schimburile comerciale globale tranzitează Canalul Suez.

Peste 100 de nave erau blocate, miercurea trecută, pe Canalul Suez, la ambele capete ale acestuia.

BREAKING: the ship is really moving now and horns are blaring in what sounds like celebration.



The stern has swung away from us and it looks like it’s really facing the right way now after hours of being jackknifed across the channel. pic.twitter.com/gTuvqWO5ta