Căutări disperate în Taiwan, după cutremurul devastator de miercuri

Cutremurul a lovit comitatul Hualien, o regiune muntoasă din estul Taiwanului. Cel puțin 10 persoane au murit, iar sute au fost blocate într-un parc național după ce bolovani s-au desprins de pe versanți, blocând drumurile.

Pompierii din Taiwan au anunțat că 18 persoane sunt încă dispărute, printre care patru străini: un indian, un canadian, un australian și o persoană a cărei naționalitate nu a fost identificată, potrivit Reuters.

Alte șase persoane sunt dispărute pe un traseu de drumeție, iar o echipă de 45 de salvatori încearcă să ajungă la ele.

Echipele de salvare au confirmat că aproximativ 400 de persoane izolate la un hotel de lux din Parcul Național Taroko Gorge sunt în siguranță. Proviziile au fost trimise cu elicopterul, iar cei răniți au fost evacuați.

"Evaluăm posibilitatea de ploaie astăzi, deci echipele de salvare vor fi echipate corespunzător. Cu toate acestea, ploaia crește riscul de căderi de pietre și alunecări de teren, care sunt în prezent cele mai mari provocări cu care ne confruntăm", a declarat Su Yu-ming, căpitanul echipei de salvare din orașul Kaohsiung.

"Acești factori sunt imprevizibili, ceea ce înseamnă că nu putem confirma în acest moment durata operațiunilor de căutare și salvare".

"Sunt norocos că am supraviețuit acestui dezastru. Am fost îngroziți, mai ales când a avut loc cutremurul. Am crezut că s-a terminat, s-a terminat", a declarat David Chen, 63 de ani, manager de securitate la hotel.

"În timp ce plecam, încă mai cădeau pietre. A trebuit să ne strecurăm printre golurile dintre pietrele care cădeau, cu echipa de salvare în față", a adăugat el.

Peste 100 de persoane au fost ucise într-un cutremur în sudul Taiwanului în 2016, în timp ce un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a ucis peste 2.000 de persoane în 1999.

(sursa: Mediafax)