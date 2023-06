VIDEO Ceremonie sângeroasă de absolvire la un liceu din SUA

Victimele care au fost ucise sunt un tânăr de 18 ani și tatăl său în vârstă de 36 de ani, potrivit Poliției. Polițiștii nu au dezvăluit identitatea acestora. Cinci persoane au fost rănite, dar rănile nu le pun viața în pericol. De asemenea, o fată de nouă ani „a fost lovită de o mașină în timpul încăierării", a mai anunțat Poliția.

Un suspect în vârstă de 19 ani a fost reținut, potrivit șefului interimar al poliției din Richmond, Rick Edwards. Anchetatorii cred că agresorul cunoștea cel puțin una dintre victime.

O altă persoană înarmată cu un pistol a fost reținută, dar ulterior polițiștii au stabilit că nu are legătură cu atacul.

O altă ceremonie a fost amânată, iar cursurile de miercuri au fost anulate.

(sursa: Mediafax)

Seven victims were shot outside of a venue where a high school graduation had just taken place. Two of the victims have died. MORE ⬇️ https://t.co/iHAyk7txPU