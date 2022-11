VIDEO China, pe un butoi cu pulbere: Protestele escaladează în Guangzhou!

Conform Reuters, ciocnirile din orașul din sudul țării au marcat o escaladare a protestelor din weekend care au avut loc în centrul comercial Shanghai, capitala Beijing și alte orașe, acesta fiind cel mai mare val de nesupunere civilă din China de când președintele Xi Jinping a preluat puterea în urmă cu un deceniu.

Resentimentul crește pe măsură ce economia chineză, afectată de COVID, se poticnește după zeci de ani de creștere vertiginoasă, care a stat la baza unui contract social nescris între Partidul Comunist aflat la putere și o populație ale cărei libertăți au fost drastic reduse sub conducerea lui Xi.

Într-un videoclip postat pe Twitter, zeci de polițiști antirevoltă în echipament pandemic complet alb avansează în formație peste ceea ce păreau a fi bariere de izolare dărâmate, în timp ce obiecte zboară spre ei.

Poliția a fost văzută mai târziu escortând persoane încătușate către un loc necunoscut.

Un alt clip video a arătat oameni aruncând cu obiecte în poliție, în timp ce un al treilea a arătat o butelie de gaz lacrimogen aterizând în mijlocul unei mici mulțimi pe o stradă îngustă, oamenii fugind apoi pentru a scăpa de gaze.

Reuters a verificat că videoclipurile au fost filmate în districtul Haizhu din Guangzhou, scena tulburărilor legate de COVID în urmă cu două săptămâni, dar nu a putut stabili când au fost realizate clipurile sau desfășurarea exactă a evenimentelor și ce a declanșat ciocnirile.

Postările de pe rețelele de socializare au declarat că ciocnirile au avut loc marți seara și au fost cauzate de o dispută privind restricțiile.

Guvernul din Guangzhou, un oraș grav afectat de ultimul val de infecții, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

China Dissent Monitor, gestionat de Freedom House, organizație finanțată de guvernul american, a estimat că cel puțin 27 de demonstrații au avut loc în China de sâmbătă până luni. Grupul ASPI din Australia a estimat 43 de proteste în 22 de orașe.

În Zhengzhou, unde se află o mare fabrică Foxconn care produce iPhone și care a fost scena unor proteste ale muncitorilor din cauza COVID, oficialii au anunțat reluarea "ordonată" a activităților comerciale, inclusiv a supermarketurilor, a sălilor de sport și a restaurantelor.

Cu toate acestea, ei au publicat, de asemenea, o listă lungă de clădiri care vor rămâne în izolare.

Cu câteva ore înainte de aceste anunțuri, oficialii naționali din domeniul sănătății au declarat marți că China va răspunde "preocupărilor urgente" exprimate de public și că regulile COVID ar trebui să fie puse în aplicare mai flexibil, în funcție de condițiile din fiecare regiune.

Dar, în timp ce relaxarea unor măsuri, care vine în contextul în care China înregistrează zilnic un număr record de cazuri de COVID, pare a fi o încercare de a liniști publicul, autoritățile au început, de asemenea, să îi caute pe cei care au participat la protestele recente.

Într-o declarație care nu s-a referit la proteste, organul de vârf al Partidului Comunist responsabil cu agențiile de aplicare a legii a declarat marți seara târziu că China va reprima cu hotărâre "activitățile de infiltrare și sabotaj ale forțelor ostile".

Comisia Centrală pentru Afaceri Politice și Juridice a declarat, de asemenea, că "actele ilegale și criminale care perturbă ordinea socială" nu vor fi tolerate.

Ministerul de Externe a declarat că drepturile și libertățile trebuie să fie exercitate în limitele legii.

COVID s-a răspândit în ciuda faptului că China s-a izolat în mare măsură de lume și a cerut sacrificii semnificative de la sute de milioane de oameni pentru a se conforma testelor și izolării prelungite.

Restricțiile au afectat economia, perturbând lanțurile de aprovizionare globale și agitând piețele financiare.

Datele de miercuri au arătat că activitatea din industria prelucrătoare și servicii din China a înregistrat în noiembrie cele mai scăzute valori de la blocarea de două luni a Shanghaiului, care a început în aprilie.

Șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a semnalat o posibilă scădere a previziunilor de creștere economică a Chinei.

The mass protests breaking out across China against the draconian lockdowns are both courageous and historic. The people have had enough. Authoritarianism never ends well. History has taught us that. The Chinese protestors are creating their own history.pic.twitter.com/y1aLGswuZU