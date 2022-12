China cenzurează postările online legate de COVID

Ajunul Anului Nou în China a stârnit o avalanșă de comentarii online, unele dintre ele critice, cu privire la politica strictă de zero-COVID, la care țara a aderat timp de aproape trei ani.

Luna aceasta, China a renunțat la testele în masă repetate, la carantina centralizată pentru persoanele infectate și la închiderile de la domiciliu, caracteristici ale unei politici menite să eradicheze toate focarele de COVID-19, anunță Reuters.

Schimbarea bruscă a provocat un val de infecții în întreaga țară, o scădere a activității economice și îngrijorare internațională, Marea Britanie și Franța fiind cele mai recente țări care au impus restricții asupra călătorilor din China.

Sâmbătă, mii de utilizatori de pe Weibo, rețeaua chineză de tip Twitter, au criticat eliminarea unui videoclip viral realizat de postul local Netease News, care a adunat povești reale din 2022 care au captivat publicul chinez.

Multe dintre poveștile incluse în videoclip, care până sâmbătă nu mai puteau fi văzute sau partajate pe platformele naționale de socializare, au evidențiat dificultățile cu care se confruntă chinezii obișnuiți ca urmare a politicii stricte de zero-COVID.

Weibo și Netease nu au dar nicio replică până acum.

Un hashtag Weibo despre videoclip a adunat aproape 4 milioane de accesări înainte de a dispărea de pe platforme sâmbătă. Utilizatorii rețelelor de socializare au creat noi hashtag-uri pentru a continua să curgă comentariile.

"Ce lume perversă, poți doar să cânți laudele falsului, dar nu poți arăta viața reală", a scris un utilizator, atașând o captură de ecran a unei pagini goale care este afișată atunci când se caută hashtag-urile.

Dispariția videoclipurilor și a hashtag-urilor, văzută de mulți ca un act de cenzură, sugerează că guvernul chinez consideră în continuare că povestea legată de modul în care a gestionat boala este o chestiune sensibilă din punct de vedere politic.

Mulți utilizatori Weibo s-au plâns de modul în care valul de infecții a distrus șansele unei atmosfere de sărbătoare în ajunul Anului Nou.

"Acest virus ar trebui să dispară și să moară, nu pot să cred că anul acesta nu pot găsi nici măcar un prieten sănătos care să iasă cu mine și să sărbătorească trecerea în Noul An", a scris un utilizator din Shandong.

Alții și-au exprimat speranța că Anul Nou va anunța revenirea Chinei la viața de dinaintea pandemiei.

"Am trăit și am lucrat sub COVID pe tot parcursul anului 2022... Sper ca în 2023 să fie momentul în care totul să revină la ceea ce era înainte de 2020", a declarat un utilizator din provincia Jiangsu.

În timp ce autoritățile sanitare au invocat o "slăbire" a variantei Omicron ca fiind motivul pentru care au renunțat la politica de zero-COVID, redeschiderea a început la doar câteva zile după ce China a fost zguduită de cea mai mare manifestare de nemulțumire publică de la preluarea mandatului de către președintele chinez Xi Jinping în 2012.

Proteste la nivel național au izbucnit la sfârșitul lunii noiembrie, majoritatea cerând încetarea restricțiilor zero-COVID. Beijingul nu a recunoscut public protestele.

În primul indiciu al tributului pe care schimbarea politicii COVID îl va avea asupra gigantului sector manufacturier din China, datele de sâmbătă au arătat că activitatea fabricilor s-a redus pentru a treia lună consecutiv în decembrie și în cel mai alert ritm din ultimii aproape trei ani.

China a redus masiv raportarea cifrelor la nivel național privind infecțiile COVID-19.

Infecțiile cumulate în China au ajuns probabil la 18,6 milioane în decembrie, a estimat joi Airfinity.

Însă unele estimări ale presei de stat sugerează că numărul de infecții este mult mai mare. Rata de infectare în provincia Sichuan, care are o populație de peste 84 de milioane de locuitori, este de peste 64%, potrivit publicației de stat Health Times.

Infecțiile au stârnit îngrijorare la nivel internațional, în special în ceea ce privește posibilitatea ca o nouă variantă, mai puternică, să apară din China.

Marea Britanie și Franța au devenit cele mai recente țări care au cerut călătorilor din China să prezinte teste COVID-19 negative. Statele Unite, Coreea de Sud, India, Italia, Japonia și Taiwan au impus măsuri similare.

Criteriile înguste ale Chinei pentru identificarea deceselor cauzate de COVID-19 vor subestima numărul real de victime ale pandemiei și ar putea îngreuna comunicarea celor mai bune modalități de protecție a populației, au avertizat experții din domeniul sănătății.

Numai decesele cauzate de pneumonie și insuficiență respiratorie după contractarea COVID vor fi clasificate ca fiind cauzate de coronavirus, a declarat săptămâna trecută un important expert medical chinez.

(sursa: Mediafax)