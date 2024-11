Ne-a părăsit artistul Gabriel Cotabiță

Născut în 1955, Gabriel Cotabiță a absolvit Institutul de Electrotehnică din Craiova, devenind inginer. Între 1967 și 1969, a urmat cursurile Școlii Populare de Artă din Craiova, iar în 1975 a debutat în muzica rock alături de trupa Redivivus, devenind o figură reprezentativă a genului. În octombrie 1975, formația a susținut primul spectacol, iar un an mai târziu a participat la Festivalul Artei Studențești de la Galați, unde Cotabiță a câștigat premiul pentru cel mai bun solist vocal.

Între 1979 și 1980, artistul a colaborat cu trupa Basorelief, susținând concerte pe litoral. După ce Redivivus și-a încetat activitatea din cauza statutului său de trupă studențească, Cotabiță a format o nouă trupă, Fapt Divers, cu care a cântat în restaurante, revenind ulterior la numele Redivivus.

În 1983, Holograf a rămas fără solist vocal și l-a cooptat pe Gabriel Cotabiță, alături de care a lansat albumul Holograf 1. În acea perioadă, trupa era formată din Gabriel Cotabiță (voce), Mihai Pocorschi (chitară/voce), Sorin Ciobanu (chitară), Antonio Furtună (clape), Nichi Temistocle (chitară bas) și Edi Petroșel (percuție). Prezența pe scena Cenaclului Flacăra din același an a reprezentat un moment decisiv pentru cariera trupei.

Despărțirea de Holograf a avut loc din cauza refuzului repetat al vizei pentru turneele internaționale, fapt care l-a determinat pe Cotabiță să revină la Redivivus. Cu această formație, a obținut succes până în 1986, când a fost contactat de compozitorul Ionel Tudor pentru a interpreta o piesă la Festivalul Mamaia, recomandarea venind de la fostul coleg din Holograf, Tino Furtună. Despărțirea definitivă de Redivivus s-a consumat printr-un concert pe 20 mai 1986.

În același an, Cotabiță a luat decizia de a se dedica muzicii ușoare și pop, considerând acest gen "ultimul tren pentru a putea cânta pe scenă", renunțând la activitatea din restaurante. Tot în 1986, și-a format trupa de turneu, Vodevil, marcând începutul unei noi etape în cariera sa artistică.

A jucat în filmul muzical În fiecare zi mi-e dor de tine, în regia lui Gheorghe Vitanidis, muzica George Grigoriu și Ionel Tudor. Figurează pe coloana sonoră a peliculei Rezervă la start , în regia lui Anghel Mora, muzica Adrian Enescu. În anul 1990 susține primul recital pe scena de la Festivalul Mamaia. Prezintă Festivalul „București ‘91”. În anul 1992 susține recital pe scena Festivalului Internațional „Cerbul de aur”. Din anul 1995 este director muzical și realizator de emisiuni la Tele 7abc.

Deținea funcția de director la firma Aldaco film. În 1995 debutează la festivalul Mamaia în calitate de compozitor cu piesa „Amintirea ta” pe care i-o încredințează Nicoletei Ciopraga care concura la interpretare. În 1998 impune primul regulament al festivalului de la Mamaia dar care nu este respectat fapt care-l determină pe Cotabiță să refuze să ia parte la următoarele două ediții considerându-le din start compromise.

În 2000 apare pe discul lui Cornel Fugaru „In the name of the music”. În 2002 formează alături de Mihai Pocorschi grupul VH 2. I se decernează Diploma de Onoare a Ministerului Culturii și Cultelor în cadrul Galei muzicale „O zi printre stele”, mai 2002. În 2003 prezintă festivalul internațional Callatis; deține unul din cele mai puternice Fan-cluburi din țară care a fost înființat la București în anul 1991.