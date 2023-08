Accident pe Canalul Suez: Două nave s-au ciocnit

Autoritatea Canalului Suez a anunțat că nava BW Lesmes, sub pavilion Singapore, a avut probleme tehnice și a eșuat în timp ce trecea prin canal. Petrolierul Burri, sub pavilion Insulele Cayman, s-a izbit apoi de nava avariată. Petrolierele făceau parte dintr-un convoi care se deplasa din Marea Mediterană spre Marea Roșie.

Autoritățile canalului au declarat că au reușit să remorcheze BW Lesmes, în timp ce se depun eforturi pentru a scoate și nava Burri din calea navigabilă. Primele verificări făcute la fața locului nu indică avarii foarte grave și poluarea apei.

În ultimii ani în Canalul Suez au fost înregistrate numeroase incidente.În martie 2021, Ever Given, o navă uriașă sub pavilion panamez, s-a izbit de un mal și a blocat calea navigabilă timp de șase zile, perturbând comerțul mondial.

Canalul Suez a fost deschis în 1869. Aproximativ 10% din comerțul mondial se face cu navelele care trec prin canal. Autoritățile egiptene spun că 23.851 de nave au trecut prin această cale navigabilă anul trecut, față de 20.649 de nave în 2021.

Veniturile canalului în 2022 au ajuns la 6,3 miliarde de lire sterline, fiind cele mai mari din istoria sa.

(sursa: Mediafax)