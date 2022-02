Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Concedieri MASIVE la New York. Mii de funcționari publici își pierd locurile de muncă Concedieri MASIVE la New York. Mii de funcționari publici își pierd locurile de muncă

Concedieri MASIVE la New York. Mii de funcționari publici își pierd locurile de muncă

Circa 3.000 de angajaţi municipali din New York vor fi concediaţi, astăzi, deoarece nu au vrut să se vaccineze anti COVID-19, scrie The New York Times.