Creștere URIAȘĂ a prețurilor la alimente. Mâncarea s-a scumpit cu aproape 33% în ultimul an

Prețurile globale ale alimentelor au crescut în septembrie, determinate de înăsprirea condițiilor de aprovizionare și a cererii pronunțate pentru produsele de bază, cum ar fi grâul și uleiul de palmier, a anunțat joi Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO).

Se așteaptă ca producția mondială de cereale să nu acopere consumul global, chiar dacă a atins un record fără precedent

În septembrie, Indicele FAO al prețurilor la alimente a avut în medie 130,0 puncte, în creștere cu 1,2% față de august și cu 32,8% mai mare decât în septembrie 2020. Indicele urmărește modificările lunare ale prețurilor internaționale ale celor mai tranzacționate produse alimentare.

Indicele FAO al prețurilor la cereale este mai mare în septembrie cu 2,0% față de luna precedentă. Prețul mondial la grâu s-a ridicat cu aproape 4% - fiind cu 41% mai mare decât cel de acum un an - din cauza înăspririi disponibilităților la export pe fondul unei cereri puternice. A crescut și prețul mondial al orezului, în timp ce prețul porumbului a avansat cu 0,3 la sută moderat - în medie cu 38 la sută mai mare de la an la an - întrucât perspectivele mondiale îmbunătățite ale culturilor și demararea sezonului de recoltă în Statele Unite ale Americii și Ucraina au contracarat, în mare măsură, impactul provocat de închiderea porturilor afectate de uraganul Ida, care a lovit SUA.

„Dintre cerealele cele mai importante, grâul va fi monitorizat constant în următoarele săptămâni, prin analiza cererii în raport cu creșterea rapidă a prețurilor", susține Abdolreza Abbassian, economist superior la FAO.

Indicele FAO al prețului uleiului vegetal s-a mărit cu 1,7 la sută în luna respectivă - și cu aproximativ 60 la sută față de septembrie 2020. Prețurile internaționale ale uleiului de palmier au atins cotele maxime din ultimul deceniu, din cauza cererii solide la import, la nivel mondial și a preocupărilor legate de lipsa forței de muncă a migranților, care afectează producția din Malaezia. Prețurile mondiale ale uleiului de rapiță s-au apreciat în mod semnificativ, în timp ce cotațiile de ulei de soia și floarea soarelui au scăzut.

Indicele FAO al prețurilor la lactate a crescut cu 1,5% față de luna august, deoarece cererea globală semnificativă de import și factorii sezonieri din Europa și Oceania au favorizat creșterea cotațiilor internaționale pentru toate produsele lactate, în special pentru unt.

Indicele FAO al prețului la zahăr este cu 0,5% mai mare față de luna precedentă - și cu 53,5% față de anul ce a trecut - augmentarea fiind determinată de condițiile meteorologice nefavorabile și de prețurile mai mari ale etanolului în Brazilia - cea mai mare exportatoare de zahăr din lume. Pe de altă parte, încetinirea cererii globale de import și perspectivele bune de producție din India și Thailanda au limitat presiunea ascendentă asupra prețurilor.

Indicele FAO al prețurilor la carne a fost, practic, neschimbat în septembrie față de luna anterioară și a crescut cu 26,3 la sută în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Cotațiile de carne de ovine și bovine au crescut din cauza condițiilor de aprovizionare stricte, în timp ce cotațiile pentru carnea de pasăre și cea de porc au scăzut pe fondul volumelor ample de aprovizionare globale ale primei și ale cererii mai mici pentru celei din urmă, în China și Europa.

Producția record de cereale înregistrată în 2021 rămâne sub nivelul nevoilor de consum

Conform noilor previziuni ale celui mai recent Rezumat FAO privind Cererea și Oferta de cereale, lansat tot astăzi, producția mondială de cereale, în acest an, se preconizează să atingă un record istoric de 2 800 de milioane de tone, însă aceasta este mai mică decât cerințele de consum anticipate în sezonul de comercializare 2021 -2022.

FAO anticipează ca, în 2021, să fie recoltate 776,7 milioane de tone de grâu, cu volume mai mari preconizate în Europa de Est și Australia, ceea ce va compensa diminuările producției preconizate în Canada și Federația Rusă fiind afectate de vremea nefavorabilă și pierderile din sezonul de plantare. Prognoza pentru producția mondială de cereale grosiere este acum fixată la 1 504 milioane de tone, recoltele globale de sorg și orz crescând mai repede decât cele pentru porumb. Producția mondială de orez este prevăzută la 50 de milioane de tone, un nou record, reflectând, în primul rând, așteptări mai semnificative din partea Indiei, pentru care orezul este cultura principală.

Utilizarea mondială a cerealelor în 2021 - 2022 este prognozată, în acest moment, la 2 811 milioane de tone, în creștere cu 1,8% față de sezonul precedent, condusă de o creștere semnificativă anticipată a utilizării grâului pentru hrana animalelor, tendință determinată, parțial, de prețurile ridicate ale cerealelor grosiere.

În consecință, se preconizează ca raportul global dintre stocurile de cereale și consumul acestora la nivel mondial, în 2021 - 2022, să se situeze la 28,4 la sută, în scădere cu 29,2 la sută față de anul precedent, dar indicând, totuși, un nivel general confortabil.

Rezumatul cererii și ofertei include, de asemenea, cea mai recentă prognoză a FAO pentru comerțul mondial cu cereale în 2021 - 2022, care indică o contracție de 0,3 la sută de la an, la 473,2 milioane de tone, determinată, în principal, de volumele mai mici prevăzute pentru comerțul cu orz și porumb.

