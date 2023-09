Critici aprinse în Italia, după ce o cofetărie i-a cerut unei femei 1 euro pentru o linguriță!

„Am împărțit un bol cu înghețată de 8 euro, dar am plătit 9: mi s-a cerut 1 euro în plus pentru că am solicitat a doua linguriță. Nu mă mai întorc în localul respectiv, dar dacă treceți pe aici, aduceți o linguriță de acasă”, arată recenzia scrisă de către clienta unei cofetării din Trentino.

Recenzia a declanșat o avalanșă de controverse și critici la adresa localului din Trentino. În centrul disputei nu se află costul înghețatei, una dintre cele mai scumpe oferite de gelaterie, ci taxarea cu un euro în plus pe nota de plată pentru o lingură în plus.

Femeia a povestit că în local nu avea dreptul să se așeze, alături de prieteni, dacă își comanda o înghețată la con, astfel că a cerut una la bol și a împărțit-o cu cineva.

Potrivit relatării femeii, postată pe Facebook și preluată de ziarul Dolomiti, după ce și-a dat seama de suprataxare, femeia a întrebat de ce și a primit o explicație care a lăsat-o perplexă: „Ați împărțit înghețata? E ca la pizzerie, servirea se plătește”.

"Este o alegere a companiei menționată în meniu", este replica gelateriei din provincia Trento după recenzia negativă.

"Dorim să precizăm că în meniu este menționat în mod explicit că există o suprataxă pentru bolurile împărțite, dar, acestea fiind spuse, ne pare rău pentru reacția clientei, nu s-a mai întâmplat niciodată", au spus reprezentanții cofetăriei: "Este alegerea companiei și nu ne așteptăm să fie înțeleasă sau împărtășită de toți. Este ca și cum un prieten ne-ar cere să ne descălțăm când intrăm în casa lui. Suntem liberi să decidem dacă rămânem sau nu”.

Recent, proprietara unei cafenele de lângă Lacul Como a încasat o taxă suplimentară de 2 euro pentru tăierea unui sendviș în două.

(sursa: Mediafax)