Cutremur puternic în Turcia.Cel puțin 22 de persoane au fost rănite

Un cutremur cu magnitudinea de 5.9 grade a zguduit vestul Turciei. Seismul s-a resimțit și în Istanbul, aflat la 200 km depărtare.

Adâncimea cutremurului a fost de 3,9 km, spune US Geological Survey.

AFP: Cel puțin 22 de persoane au fost rănite.

Un al doilea cutremur cu magnitudinea de 3,9 a avut loc, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean.

Cutremurele au fost suficient de puternice pentru a fi resimțite în Istanbul și în capitala Ankara, transmite presa locală.

Știre în curs de actualizare

#BREAKING Security camera footage from the moment a magnitude 6.0 earthquake has struck an area of western Turkey



Strong tremors in #Istanbul and the capital #Ankara. At least 22 people were injured. pic.twitter.com/1gO0hDsm05