Discursul unui comandant rus în fața regimentului format în trei zile

Într-un clip filmat chiar din rândurile unei formații militare, soldații ascultă un discurs halucinant al comandantului. Ofițerul le spune că a fost luat de la pensie și habar n-are cu ce vor fi echipați și unde vor merge.

Înregistrarea începe cu un răspuns venit, probabil, din rândul trupei, care întreba când se va face rotația de contingente pe front. „Rotație? Ce înțelegi prin «rotație»?”, întreabă ofițerul. „Nu pot să-ți spun nimic despre asta. Am ajuns aici doar cu trei zile înaintea ta. Am fost luat din rezervă și desemnat comandant al unui regiment pe care nici măcar nu l-am format pentru mobilizare sau pentru altceva. Nici nu l-am mai văzut. Lucrez de la zero cu voi. Nici nu știu dacă voi merge în misiune cu voi. E 50/50. Poate merg cu voi, vă transfer, apoi mă întorc. După voi, un alt regiment va fi recrutat și va ajunge aici. Asta dacă nu îl recrutează în paralel și veți dormi ca la pușcărie, în ture”, a făcut o glumă nefericită comandantul. „Am glumit, desigur. Glumă. Glumă”.

Cazul fericit: o lună de instrucție

„O să stați aici până pe 30 octombrie. Instrucția de luptă începe pe 1, dar practic a început azi. Din 1 sunt planificate antrenamentele de luptă în teren. Pe 30 va fi un exercițiu militar final, de verificare a pregătirii, și vom pleca. Nu știu când. Pe 30, pe 1, pe 2, nu știu. Nici unde mergem nu știu. Cu ce echipamente plecăm, nici asta nu știu. În momentul ăsta, obiectivul este să vă formăm și să începeți exercițiile, orice altceva vom afla pe parcurs”.

Comandantul le răspunde și celor care se dădeau „răniți” înainte de orice luptă. „Pentru toate întrebările despre chestiuni medicale - cine e apt, cine nu e apt - l-am chemat pe ofițerul medic-șef și vom pregăti un document cu toate categoriile de probleme. Dacă există oameni cu hernie cervicală etc., etc., cât timp asta înseamnă categoria C, acei oameni pot fi recrutați și sunt apți. Nu-mi spuneți că nu puteți! Nici eu nu pot. Am hernie, probleme cu genunchii, sunt pe jumătate orb și toate celelalte. Trăiesc pe pastile. Așa că, dacă merg cu voi, mă voi achita de toate sarcinile”.

Cazul nefericit: direct pe front

Într-un alt clip, un soldat rus se filmează cu telefonul și spune cu lacrimi în ochi: „Salut tuturor, aici este Regimentul 1 de tancuri. Am fost oficial informați că nu va exista nicio pregătire înainte să ne trimită în zona de război. Comandanții regimentului ne-au confirmat și pe 29 mergem în Kherson. Nu va fi niciun antrenament, nicio ședință de tragere, nici măcar teorie militară, nimic. De aceea… gândiți-vă la voi și decideți pentru voi ce o să faceți…”

Comandant rus de regiment, către recruți