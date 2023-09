Bărbat acuzat de divulgarea declarațiilor fiscale ale lui Donald Trump

Procurorii au declarat că Charles Littlejohn, un contractant al IRS - organismul fiscal la nivelul SUA - a furat informațiile și le-a transmis unei organizații de presă.

El este acuzat, de asemenea, că a furat informații despre declarațiile fiscale a „mii” dintre „cele mai bogate persoane” din SUA.

Departamentul de Justiție susține că aceste date au fost date unui alt organism de presă.

Documentele tribunalului arată că cele două organizații de știri au publicat „numeroase articole” bazate pe aceste informații.

Niciuna dintre ele nu a fost acuzată de vreo infracțiune.

Deși documentele judiciare nu menționează numele oficialului guvernamental, o sursă a confirmat pentru partenerul BBC din SUA, CBS News, că este vorba despre fostul președinte Donald Trump.

Aceeași persoană a mai spus că organizația de presă care a primit informații despre declarațiile fiscale ale dlui Trump a fost The New York Times, în timp ce a doua, care a primit informații despre alte persoane, a fost site-ul ProPublica.

The New York Times a refuzat să comenteze pentru CBS News cu privire la aceste afirmații, în timp ce ProPublica a declarat pentru postul de televiziune: „Nu avem niciun comentariu cu privire la anunțul de astăzi al DoJ. Așa cum am mai spus anterior, ProPublica nu cunoaște identitatea sursei care a furnizat această sumedenie de informații despre impozitele plătite de cei mai bogați americani”.

Nu a existat niciun comentariu public din partea lui Trump.

Documentele instanței susțin că, între 2017 și 2021, Littlejohn a lucrat pentru o firmă de consultanță anonimă care, la rândul ei, a lucrat pe baza unor contracte ale IRS, Departamentul Trezoreriei SUA, care se ocupă de administrarea fiscală.

Documentele mai susțin că, între 2018 și 2020, în timp ce Littlejohn lucra la un contract cu IRS, „a furat declarații fiscale și informații despre declarații”, unele dintre acestea datând de mai bine de 15 ani.

Acuzația împotriva lui Littlejohn este de divulgare neautorizată a declarațiilor fiscale și a informațiilor despre declarații. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la cinci ani de închisoare. Nu a existat niciun comentariu public din partea rezidentului din Washington DC.

Un articol apărut în 2020 în The New York Times, despre care se crede că s-a bazat pe scurgerile de informații, susținea că Trump a plătit doar 750 de dolari în impozitul federal pe venit atât în 2016, anul în care a candidat la președinția SUA, cât și în primul său an la Casa Albă.

Ziarul a mai spus că nu a plătit niciun impozit pe venit în 10 din cei 15 ani anteriori și că înregistrările dezvăluie „pierderi foarte mari și ani de evaziune fiscală”.

(sursa: Mediafax)