Donald Trump, la Casa Albă: Ne vedem peste patru ani

Președintele american în exercițiu, Donald Trump, a făcut aluzie la o posibilă nouă candidatură la președinția SUA în 2024.



Astfel, Donald Trump a afirmat, în fața invitaților la o recepție privată la Casa Albă că, dacă acțiunile de contestare a rezultatului votului eșuează anul acesta, „ne vedem peste patru ani”, potrivit dpa.



„A fost fără îndoială un an neobişnuit. Noi am câştigat alegerile, dar lor nu le place asta", a spus Trump, în fața invitaților. „Încercăm să facem încă patru ani, în caz contrat ne vedem peste patru ani”, a mai afirmat acesta.



Afirmațiile lui Trump vin în contextul în care procurorul general William Barr a declarat în cadrul unui interviu pentru Associated Press că Departamentul Justiției „nu a constatat fraude la o scară care ar fi putut duce la un rezultat diferit în alegeri”.