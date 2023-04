Presupusă dronă ucraineană dotată cu dispozitive explozive, prăbuşită la periferia Moscovei

Drona suspectă a căzut pe o proprietate privată, într-o zonă împădurită din districtul Bogorodskoia, la periferia estică a Moscovei. "O dronă plină cu substanţe explozive a căzut pe teritoriul districtului Bogorodskoia", a declarat un oficial local, Ogor Suhin.

Drona de fabricaţie ucraineană transporta 18 kilograme de substanţe explozive, dar încărcătura nu a explodat. Autorităţile ruse au declanşat o investigaţie în acest caz.

Incidentul intervine după ce în urmă cu câteva zile au avut explozii puternice în oraşul rus Belgorod, situat în apropierea frontierei cu Ucraina. Trei persoane au fost rănite, dar autorităţile ruse au atribuit exploziile căderii accidentale a unor dispozitive explozive de la bordul unui avion militar rus. "S-a produs o cădere anormală de muniţie de la bordul unui avion Suhoi Su-34 în timp ce trecea pe deasupra oraşului Belgorod", a transmis Ministerul Apărării de la Moscova.

(sursa: Mediafax)

#Russian media reports that a kamikaze drone with 17 kg of explosives fell in the #Moscow region. It was found in the village of Vorovskoye near Noginsk. pic.twitter.com/DLK6Rg2O7n