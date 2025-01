Dezvoltarea economică într-o lume protecționistă

Metoda lor testată și verificată de a se extinde dincolo de agricultură pentru a atinge statutul de venit mediu a fost să adopte producția orientată spre export realizată cu forță de muncă slab calificată. Cum vor evolua aceste țări acum?

Perspectivele lor ar putea fi mai bune decât se așteptau, mai ales dacă aleg căi alternative de dezvoltare. În trecut, țările sărace s-au dezvoltat prin exporturi de produse manufacturate, deoarece cererea externă le-a permis producătorilor să atingă o scară mare, iar productivitatea agricolă abisală a însemnat că muncitorii slab calificați puteau fi atrași către locuri de muncă în fabrici chiar și cu salarii mici. Această combinație de scară și costuri reduse ale forței de muncă a făcut ca producția acestor țări să fie competitivă la nivel global, în ciuda productivității relative mai scăzute a muncitorilor lor.

Pe măsură ce firmele au profitat de pe urma exporturilor, au investit în echipamente mai bune pentru a face muncitorii mai productivi. Apoi, pe măsură ce salariile au crescut, muncitorii și-au putut permite o educație și îngrijire medicală mai bune pentru ei și copiii lor. Firmele au plătit, de asemenea, mai multe taxe, permițând guvernului să investească în infrastructură și servicii îmbunătățite. Firmele puteau acum să producă produse mai sofisticate, cu valoare adăugată mai mare, și astfel s-a creat un ciclu virtuos. Acest lucru explică modul în care China a trecut de la asamblarea componentelor la producerea de vehicule electrice de top la nivel mondial în doar patru decenii.

Cu toate acestea, vizitând astăzi o fabrică de asamblare a telefoanelor mobile într-o țară în curs de dezvoltare, este ușor de văzut de ce această cale a devenit mai dificilă. Rândurile de muncitori nu mai sudează piese pe plăci de bază, deoarece microcircuitul a devenit prea fin pentru mâinile umane. În schimb, există rânduri de mașini cu muncitori calificați care le întrețin și operează, în timp ce muncitorii necalificați mută în principal piese între mașini sau mențin curățenia fabricii. Aceste sarcini, de asemenea, vor fi automatizate în curând. Fabricile cu rânduri întregi de muncitori care cos rochii sau pantofi devin, de asemenea, mai rare.

Automatizarea în țările în curs de dezvoltare are o varietate de implicații. În primul rând, producția industrială angajează acum mai puțini oameni, în special muncitori necalificați, pe unitatea de producție.

În trecut, țările în curs de dezvoltare treceau treptat la producție mai sofisticată, lăsând producția mai puțin calificată țărilor mai sărace care abia începeau pe calea producției orientate spre export. Dar acum, o țară precum China are suficienți muncitori excedentari pentru a întreprinde toate tipurile de producție. Muncitorii slab calificați chinezi concurează cu omologii lor din Bangladesh în textile, în timp ce doctoranzii chinezi concurează cu omologii lor germani în vehicule electrice.

Citește pe Antena3.ro Primul oraș din România în care fumatul în spațiul public ar putea fi interzis. Inițiativa este inspirată după modelul din Milano

În plus, având în vedere importanța în scădere a forței de muncă în producție, țările industrializate au ajuns să creadă că își pot restabili competitivitatea în acest sector. Ele au deja muncitorii calificați care pot întreține mașinile, așa că ridică bariere protecționiste pentru a readuce producția pe plan intern. (Desigur, motivul politic principal este cel de a crea mai multe locuri de muncă bine plătite pentru muncitorii cu studii liceale lăsați în urmă, dar automatizarea face acest lucru puțin probabil.)

Împreună, aceste tendințe - automatizarea, concurența continuă din partea jucătorilor consacrați precum China, protecționismul reînnoit - au făcut deja să fie mai dificil pentru țările sărace din Asia de Sud, Africa și America Latină să urmeze creșterea bazată pe producția orientată spre export. Astfel, în timp ce un război comercial ar fi dăunător pentru exporturile lor de mărfuri, nu ar fi la fel de îngrijorător ca în trecut. Ar putea chiar aduce un avantaj, dacă ar obliga țările în curs de dezvoltare să caute mai intens căi alternative.

Acea cale ar putea fi pavată cu exporturi de servicii de înaltă calificare. În 2023, comerțul global cu servicii a crescut cu 5% în termeni reali (ajustați la inflație), în timp ce comerțul cu mărfuri a scăzut cu 1,2%. Îmbunătățirile tehnologice din timpul pandemiei COVID-19 au permis mai multă muncă la distanță, iar schimbările în practicile și eticheta de afaceri au minimizat necesitatea prezenței fizice. Ca rezultat, multinaționalele pot și servesc clienți de oriunde. În India, firme multinaționale, de la JPMorgan la Qualcomm, angajează absolvenți talentați pentru a lucra în centrele globale de capabilități (GCC), unde ingineri, arhitecți, consultanți și avocați creează proiecte, contracte, conținut și software care sunt încorporate în bunuri și servicii vândute la nivel global.

Fiecare țară în curs de dezvoltare are o elită mică, dar foarte calificată, care poate exporta profitabil servicii calificate, având în vedere diferențele mari de salarii față de țările dezvoltate.

Muncitorii care cunosc engleza (sau franceza sau spaniola) pot fi deosebit de avantajați, și chiar dacă doar câțiva au aceste capacități, astfel de locuri de muncă adaugă mult mai multă valoare internă decât asamblarea manufacturieră slab calificată, contribuind astfel enorm la câștigurile în valută ale unei țări.

În plus, fiecare muncitor bine plătit din servicii poate crea locuri de muncă locale prin propriul consum. Pe măsură ce mai mulți muncitori din servicii cu calificare moderată - de la șoferi de taxi la instalatori, la chelneri - găsesc locuri de muncă stabile, ei vor deservi nu doar cererea elitei, ci și pe cea a altora. Exporturile de servicii de înaltă calificare trebuie doar să fie vârful de lance al creșterii mai largi a locurilor de muncă și al urbanizării.

Toată creșterea pieței muncii, totuși, necesită îmbunătățiri în calitatea forței de muncă a unei țări. Unele formări și îmbunătățiri de ultimă oră pot fi realizate rapid; atât timp cât absolvenții de inginerie au cunoștințe de bază în domeniul lor, pot fi instruiți în software-ul de design de ultimă generație de care are nevoie un potențial angajator multinațional. Dar pe termen mediu, majoritatea țărilor vor trebui să investească sume substanțiale în nutriție, sănătate și educație pentru a-și îmbunătăți capitalul uman.

Din fericire, aceste investiții pot crea, de asemenea, locuri de muncă. Cu politicile adecvate de dezvoltare, guvernele pot îmbunătăți substanțial învățarea și sănătatea populației. Acest lucru poate însemna angajarea mai multor mame cu studii liceale în grădinițe pentru a ajuta la alfabetizarea de bază a copiilor de la o vârstă fragedă; sau instruirea mai multor practicieni medicali „pe teren” pentru a recunoaște afecțiunile de bază, a prescrie medicamente sau a face trimiteri la medici calificați atunci când este necesar.

Țările în curs de dezvoltare nu trebuie să abandoneze producția manufacturieră, dar trebuie să exploreze alte căi de creștere. În loc să favorizeze un sector sau altul prin politici industriale, ar trebui să investească în tipurile de competențe care sunt importante pentru toate locurile de muncă.

Serviciile sunt deosebit de demne de explorat, deoarece e puțin probabil ca economiile dezvoltate să ridice bariere protecționiste împotriva lor. Fiind cei mai mari exportatori de servicii din lume în 2023, Uniunea Europeană, Statele Unite și Regatul Unit au mult de pierdut dintr-un război comercial în acest domeniu. În măsura în care competiția globală în domeniul serviciilor afectează propria lor forță de muncă, acest lucru ar fi resimțit cel mai puternic de medici, avocați, bancheri, consultanți și alți profesioniști cu venituri mari, ceea ce ar implica un avantaj pentru consumatorii acestor servicii în țările dezvoltate și ar putea chiar reduce inegalitatea veniturilor interne. Acestea ar fi rezultate valoroase în sine.

Autorul:

Raghuram G. Rajan, fost guvernator al Băncii de Rezervă a Indiei și economist-șef al Fondului Monetar Internațional, este profesor de finanțe la University of Chicago Booth School of Business și coautor (împreună cu Rohit Lamba) al cărții „Breaking the Mold: India’s Untraveled Path to Prosperity” (Princeton University Press, mai 2024).

Traducere, adaptare, editare: Daniel Apostol, ClubEconomic.ro