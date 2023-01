Elon Musk lansează un nou avertisment șocant: Italia moare încet!

Declarațiile sale sunt cumva în ton cu atitudinea din ultimii ani, făcându-și un obicei să alerteze lumea cu privire la problemele urgente, în speranța că va trezi conștiința colectivă, scrie thestreet.com.

Planul de pace pentru Ucraina

Uneori, în fața tăcerii și a lipsei de reacție, Musk oferă el însuși soluții. Dar acestea nu sunt de multe ori bine primite. Așa a fost planul său de pace în Ucraina, care a stârnit controverse, în octombrie 2022, după ce Musk a afirmat că Ucraina trebuie să cedeze definitiv peninsula Crimeea, anexată de Federația Rusă în 2014, și să renunțe la aderarea la NATO și UE. Kievul, puternic înarmat de SUA și NATO, a văzut planul lui Musk ca pe o propunere de capitulare.

Totodată, a creat impresia că fondatorul Tesla este pro-rus deoarece sprijinea unele dintre cererile Moscovei. Autoritățile ucrainene au respins vehement afirmațiile acestuia. Andrij Melnyk, ambasadorul Ucrainei în Germania, a spus chiar „F--- off” eforturilor diplomatice ale lui Musk iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a acuzat că este pro-rus.

În fața unor reacții atât de puternice, miliardarul a explicat că planul său este realist. Musk a spus că se teme că războiul va escalada într-unul mondial, cu posibilitatea unui atac nuclear și cu consecințe potențial devastatoare pentru Ucraina și întreaga lume.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.