Stare de alertă în Islanda: Vulcanul a erupt din nou. Explozii de rocă topită și râuri de lavă au acoperit o parte a peninsulei

Într-o înregistrare video realizată dintr-un elicopter al Gărzii de Coastă și difuzată de postul public de televiziune RUV, fântâni de rocă topită se înălțau dintr-o fisură lungă în sol, iar lava se răspândea rapid de o parte și de alta.

Erupția a început la ora 20:23 GMT, iar fisura a fost estimată a avea o lungime de aproximativ 2,9 kilometri, aproximativ aceeași mărime ca la ultima erupție din luna februarie, a precizat Biroul meteorologic islandez într-un comunicat citat de Reuters.

A volcano in Iceland erupted for the fourth time since December, spewing smoke and bright-orange lava into the air. An aerial video shot by Iceland's Department of Civil Protection showed a long, glowing fissure streaking across the ground pic.twitter.com/dbkKGXgr3Q

Autoritățile au avertizat timp de mai multe săptămâni că o erupție este iminentă în peninsula Reykjanes, situată la sud de capitala Islandei, Reykjavik. Locul erupției a fost între Hagafell și Stora-Skogfell, aceeași zonă ca și la precedenta erupție din 8 februarie, a precizat Oficiul Meteorologic.

„Suntem ca și cum ar fi ceva obișnuit”, a declarat pentru Reuters Kristin Maria Birgisdottir, care a fost evacuată din Grindavik în noiembrie. „Fiul meu... tocmai m-a sunat și m-a întrebat: „Mamă, știai că a început erupția?” Iar eu am spus, da, știam. Oh, bunica tocmai mi-a spus. Așa că e ca și cum nici măcar nu ne mai obosim să ne spunem unul altuia”, a spus ea.

Poliția islandeză a anunțat că a declarat stare de urgență pentru zonă.

Islanda se mândrește cu peste 30 de vulcani activi, ceea ce face din insula din nordul Europei o destinație principală pentru turismul vulcanic - un segment de nișă care atrage mii de persoane în căutare de senzații tari. În 2010, norii de cenușă proveniți de la erupțiile vulcanului Eyafjallajokull din sudul Islandei s-au răspândit în mari părți ale Europei, blocând la sol aproximativ 100.000 de zboruri și forțând sute de islandezi să își evacueze locuințele.

Erupțiile vulcanice din peninsula Reykjanes sunt așa-numitele erupții de fisură, care de obicei nu provoacă explozii mari sau dispersii semnificative de cenușă în stratosferă. Gazele rezultate în urma erupției se deplasau spre vest, în largul mării, a precizat biroul meteorologic.

#BREAKING : A state of emergency has been declared in southern Iceland following a volcanic eruption on Iceland's Regen Peninsula.



This is the fourth time since last December that a volcano has erupted on this peninsula.#Iceland #icelandvolcano #Grindavik #Eruption #Peninsula pic.twitter.com/b7PJRJEQOm