Explozie puternică la Sankt Petersburg. Arde o conductă de gaz

Potrivit Antena 3 CNN, explozia s-a produs în districtul Vsevolozhsk, din regiunea Leningrad.

"Pompierii și salvatorii sting incendiul provocat de o explozie la o conductă de gaz între Berngardovka și Kovalevo", a transmis guvernatorul regiunii, Alexander Drozdenko, cel care a precizat că nu sunt victime.

Oficialul a adăugat că motivele exploziei sunt în curs de stabilire și nu există nicio amenințare de propagare a incendiului la zonele rezidențiale.

An explosion in St. Petersburg today. Previously, the gas pipeline is on fire. pic.twitter.com/28p6NcLlRV