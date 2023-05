Explozie puternică în centrul orașului Milano. Mai multe vehicule, cuprinse de flăcări. Patru persoane au fost rănite

Videoclipul de la fața locului a arătat mașini și motociclete în flăcări pe o stradă între două clădiri, dintre care una este o farmacie, cu un fum gros negru care curgea din explozie, potrivit Euronews.

Presa italiană relatează că explozia a avut loc după ce o dubă care transporta butelii de oxigen a luat foc.

Zona a fost izolată și o grădiniță din apropiere a fost evacuată.

Agenția de presă ANSA spune că, potrivit informațiilor inițiale de la pompieri și poliție, o problemă tehnică cu duba ar fi cauzat explozia.

Italian media reports that a van with oxygen tanks exploded in #Milan. There is no information about a terrorist attack yet.



Four casualties are reported. pic.twitter.com/zLDolupRFx