Explozie uriașă! Ucraina a lovit un aerodrom al bombardierelor strategice rusești

Ministerul rus al Apărării a declarat că apărarea aeriană a doborât 132 de drone ucrainene deasupra regiunilor rusești.

Baza din Engels, care datează din perioada sovietică, găzduiește bombardierele strategice grele rusești Tupolev Tu-160 cu capacitate nucleară, cunoscute neoficial sub numele de „Lebedele albe”.

Guvernatorul din Saratov, Roman Busargin, a declarat că a avut loc un atac ucrainean cu drone asupra orașului Engels, care a incendiat un aerodrom, și că locuitorii din apropiere au fost evacuați. El nu a menționat în mod specific baza Engels, dar aceasta este principalul aerodrom din zonă, scrie Reuters.

Kievul a declarat că Rusia a folosit baza Engels pentru a lansa atacuri asupra Ucrainei.

Zece persoane au fost rănite în atac, au precizat oficialii locali.

Ukraine bombed Engels-2, home of a military airport that houses Russia’s nuclear strategic bomber aircraft. Shouldn’t Volodymyr Zelenskyy accept the ceasefire before there is no Ukraine? pic.twitter.com/2BGvMPyj7M