Fost jurnalist cu legături importante cu elita franceză a spionat pentru KGB vreme de 35 de ani

Grumbach a fost o figură extrem de bine conectată la societatea franceză timp de decenii, relatează BBC. A avut printre prietenii săi apropiați președinți, actori și nume mari ale literaturii. A fost o figură legendară a jurnalismului, care a modelat direcția editorială a uneia dintre cele mai de succes publicații din Franța.

La moartea sa, în 2003, ministrul Culturii, Jean-Jacques Aillagon, a declarat că Grumbach a fost "una dintre cele mai memorabile și respectate figuri din mass-media franceză". Dar el a fost, de asemenea, "Brok", un spion al KGB.

Dovezi ale vieții duplicitare a lui Grumbach pot fi găsite în ”arhivele Mitrokhin”, care se cheamă așa după numele maiorului sovietic care a scos pe ascuns mii de pagini de documente din arhivele URSS și le-a predat Marii Britanii în 1992. Acestea au fost ulterior compilate într-o carte de Christopher Andrew și de Vasili Mitrokhin însuși.

Printre miile de pagini de documente se află profiluri ale occidentalilor care au spionat pentru Uniunea Sovietică.

Cu câteva luni în urmă, un prieten al lui Etienne Girard, editor la L'Express și coautor al dezvăluirii privindu-l pe Grumbach, l-a informat că o cunoștință care făcea cercetări în dosarele Mitrokhin a dat peste mențiuni despre L'Express. Documentele spuneau că un agent cu numele de cod Brok lucra pentru KGB și dădeau detalii biografice care se potriveau cu cele ale lui Grumbach.

"Am făcut verificări și am găsit numele lui Grumbach scris în rusă și câteva fotografii", a declarat Girard. "Am luat legătura cu serviciile secrete franceze pentru a confirma că Brok era într-adevăr Grumbach, iar de acolo lucrurile au luat amploare."

Născut la Paris în 1924 într-o familie de evrei, Grumbach a fugit din Franța împreună cu mama și frații săi în 1940 și s-a înrolat în armata americană. După război, s-a alăturat agenției de știri AFP, dar a demisionat la scurt timp după aceea în semn de protest față de acțiunile guvernului francez în războiul din Indochina.

În 1954, Grumbach a fost angajat la L'Express de către Jean-Jacques Servan-Schreiber, fondatorul acesteia.

(sursa: Mediafax)